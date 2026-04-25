Aston Villa pierde ante Fulham y pierde chance de escalar al tercer puesto de la Liga Premier

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Ryan Sessegnon del Fulham celebra tras anotar en el encuentro de la Liga Premier ante el Aston Villa el sábado 25 de abril del 2026. (Ben Whitley/PA via AP) AP

Villa, cuarto en la tabla, podría haber superado a Manchester United, tercero, con un punto en Craven Cottage. Pero el gol de Ryan Sessegnon a los 43 minutos selló la victoria de Fulham.

Villa podría caer al quinto puesto al final del día si Liverpool vence en casa al Crystal Palace.

Los cinco primeros equipos se clasifican a la Liga de Campeones de la próxima temporada.

Sessegnon anotó a quemarropa después de que el arquero argentino Emiliano Martínez atajara el cabezazo de Sasa Lukic.

Arsenal enfrenta más tarde Newcastle con la posibilidad de volver a la cima por delante de Manchester City.

City disputa las semifinales de la Copa FA contra Southampton, de la segunda división, en el estadio de Wembley.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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