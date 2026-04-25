Aston Villa pierde ante Fulham y pierde chance de escalar al tercer puesto de la Liga Premier

Villa, cuarto en la tabla, podría haber superado a Manchester United, tercero, con un punto en Craven Cottage. Pero el gol de Ryan Sessegnon a los 43 minutos selló la victoria de Fulham.
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MANCHESTER, Inglaterra, EE.UU. (AP) — Aston Villa desperdició la oportunidad de meterse entre los tres primeros de la Liga Premier tras perder el sábado 1-0 en su visita al Fulham
Villa, cuarto en la tabla, podría haber superado a Manchester United, tercero, con un punto en Craven Cottage. Pero el gol de Ryan Sessegnon a los 43 minutos selló la victoria de Fulham.
Villa podría caer al quinto puesto al final del día si Liverpool vence en casa al Crystal Palace.
Los cinco primeros equipos se clasifican a la Liga de Campeones de la próxima temporada.
Sessegnon anotó a quemarropa después de que el arquero argentino Emiliano Martínez atajara el cabezazo de Sasa Lukic.
Arsenal enfrenta más tarde Newcastle con la posibilidad de volver a la cima por delante de Manchester City.
City disputa las semifinales de la Copa FA contra Southampton, de la segunda división, en el estadio de Wembley.
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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
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