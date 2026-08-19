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Aston Villa ficha al portero japonés Suzuki y deja incierto el futuro de Martínez

BIRMINGHAM, Inglaterra (AP) — Aston Villa fichó el miércoles al portero japonés Zion Suzuki, nacido en Estados Unidos, procedente del Parma, un traspaso que genera dudas sobre el futuro del internacional argentino Emi Martínez en el club de la Liga Premier de cara a la nueva temporada.

ARCHIVO: El portero de Japón, Zon Suzuki (1), realiza una atajada durante el partido de los octavos de final de la Copa del Mundo de fútbol entre Brasil y Japón en Houston, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/David J. Phillip, archivo)
ARCHIVO: El portero de Japón, Zon Suzuki (1), realiza una atajada durante el partido de los octavos de final de la Copa del Mundo de fútbol entre Brasil y Japón en Houston, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/David J. Phillip, archivo) AP

Suzuki, de 23 años, quien fue el portero de Japón en el Mundial este verano y realizó una atajada memorable al desviar al poste un disparo de la estrella brasileña Vinícius Júnior, se marchó en una operación valorada en hasta 35 millones de euros (40 millones de dólares), informó The Athletic.

Martínez, el guardameta de Argentina campeón del Mundial en 2022, ha sido la primera opción de Villa durante seis años, pero ha estado cerca de irse en las dos últimas pretemporadas. Según reportes, Juventus intentó ficharlo en las últimas semanas y Martínez no participó en la derrota en la Supercopa de la UEFA ante Paris Saint-Germain la semana pasada.

Suzuki nació en Nueva Jersey, creció en Urawa, Japón, y se trasladó a Bélgica para jugar con el Sint-Truiden en 2023 antes de incorporarse al Parma al año siguiente.

Villa ganó la Europa League la temporada pasada y también terminó cuarto en la Liga Premier, por lo que jugará la Liga de Campeones esta temporada.

Ruggeri llega como reemplazo de Digne

Con Lucas Digne incorporándose al Paris Saint-Germain en esta pretemporada, Villa estaba en el mercado en busca de un nuevo lateral izquierdo y encontró uno en Matteo Ruggeri.

El italiano, de 24 años, llegó procedente del Atlético de Madrid, tras haber jugado anteriormente en el Atalanta —donde ganó la Europa League—.

Ruggeri ha representado a Italia en categorías juveniles, pero no ha jugado con la selección absoluta.

Competirá con Ian Maatsen por el puesto de lateral izquierdo.

El primer partido de Villa en la Liga Premier es en Brighton el domingo.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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