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Aston Villa acepta oferta de 157 millones de dólares del Chelsea por Morgan Rogers, según reportes

LONDRES (AP) — Morgan Rogers podría ser el próximo mediocampista inglés en cambiar de equipo por más de 150 millones de dólares.

Morgan Rogers (17), de Inglaterra, disputa un balón con el argentino Lionel Messi (10) durante la semifinal de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Argentina, el miércoles 15 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Morgan Rogers (17), de Inglaterra, disputa un balón con el argentino Lionel Messi (10) durante la semifinal de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Argentina, el miércoles 15 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Aston Villa aceptó una oferta de 157,4 millones de dólares (117 millones de libras) por Rogers del Chelsea, rival de la Liga Premier, informó el sábado la Press Association de Gran Bretaña.

La cifra superaría la cantidad que Manchester City está pagando a Nottingham Forest por Elliot Anderson como suma récord por un jugador inglés.

PA y otros medios británicos informaron que Rogers se someterá a un reconocimiento médico en Londres el lunes, tras regresar del Mundial, antes de firmar un contrato de seis años en Stamford Bridge.

Rogers, de 23 años, fue clave para ayudar a Villa a terminar entre los cuatro primeros de la Premier League y a ganar la Europa League la temporada pasada.

Sería el fichaje más importante del verano para el nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, pero supondría otra salida clave para el Villa, que ya vendió esta semana a Youri Tielemans al Manchester United.

Rogers llegó al Villa procedente del Middlesbrough en febrero de 2024 en una operación valorada en hasta 15 millones de libras.

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