Residentes de Springfield, Ohio, desean que pase la tormenta de fuego tras comentarios de Trump

Niños del vecindario se reúnen para vender limonada y papas fritas, el martes 17 de septiembre de 2024, en Springfield, Ohio. Algunos no pudieron ir a la escuela debido a amenazas de bomba y, si eso vuelve a suceder, planean estar en la esquina con Kool-Aid y papas fritas nuevamente mañana. (Foto AP/Carolyn Kaster)