Policía en Florida es exonerado de cargos de que no actuó durante masacre de Parkland

El exagente Scot Peterson, de la Secundaria Marjory Stoneman Douglas, festeja su exoneración de todos los cargos en su contra en la corte del condado Broward, en Fort Lauderdale, Florida, el jueves 29 de junio de 2023. Peterson estaba acusado de no haber actuado frente a un atacante armado que mató a 17 personas en esa escuela el 14 de febrero de 2018. (Amy Beth Bennett/South Florida Sun-Sentinel vía AP, Foto compartida) © South Florida Sun Sentinel 2023

Peterson, agente de la Secundaria Marjory Stoneman Douglas, fue acusado de no confrontar al agresor armado, Nikolas Cruz, cuando éste perpetró durante seis minutos su ataque que dejó 17 muertos el 14 de febrero de 2018 en el edificio 1200 de aulas y tres niveles.

Por su parte, los fiscales llamaron a un supervisor de capacitación que testificó que Peterson no siguió los protocolos para confrontar a un atacante armado activo.

El abogado de Peterson, Mark Eiglarsh, durante su exposición de dos días, llamó a varios agentes que acudieron al incidente así como a estudiantes y maestros que testificaron que no pensaron que los disparos provenían del edificio 1200. Peterson, que no testificó, dijo que debido al eco, no pudo ubicar el lugar del agresor.

FUENTE: Associated Press