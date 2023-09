Pilotos ucranianos podrían volar los F-16 en 3 meses, asegura jefe de Guardia Aérea Nacional de EEUU

Cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos vuelan sobre la base aérea Osan durante un ejercicio combinado de la fuerza aérea con Estados Unidos y Corea del Sur, el 4 de diciembre de 2017, en Pyeongtaek, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.