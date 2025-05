Museo de Miami inaugura exposición que revisa un siglo de trajes de baño y su vínculo con Florida

Un espacio de la exposición Waves of Style Swimwear Through the Decades, que recorre la historia de los trajes de baño en el último siglo, en el Museo HistoryMiami, el 7 de mayo de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Piezas de la exposición Waves of Style Swimwear Through the Decades, que recorre la historia de los trajes de baño en el último siglo, en el Museo HistoryMiami, el 7 de mayo de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved