LO ÚLTIMO: Las noticias más recientes de la guerra entre Israel y Hamás

Palestinos observan un edificio destruido por un bombardeo israelí en Deir al Balah, en la Franja de Gaza, el 7 de noviembre de 2023. (AP Foto/Hatem Moussa)

Palestinos huyen al sur de la Franja de Gaza por la carrtera Salah al-Din Street en Bureij, Gaza, el 8 de noviembre de 2023. (AP Foto/Hatem Moussa)

Una mujer sostiene una bandera blanca para intentar evitar los disparos, mientras palestinos huyen de la Ciudad de Gaza por la carretera Salah al-Din, en Bureij, el 7 de noviembre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman)