Las pruebas indican que Hamás probablemente utilizó armas norcoreanas en su ataque a Israel

Granadas autopropulsadas, se cree que modelos F-7 de fabricación norcoreana, muchas de ellas con una característica línea roja, se ven en una base militar israelí el domingo 15 de octubre de 2023. Los combatientes de Hamas probablemente emplearon armas norcoreanas en su ataque del 7 de octubre a Israel, según muestran videos y armas confiscadas por Israel, pese a las afirmaciones de Pyongyang de que no vende armas al grupo miliciano. (AP Foto/ Alon Bernstein) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.