“Juicio extremadamente pobre”: Wall Street Journal critica el inicio del 2do mandato de Trump

El presidente Donald Trump habla con periodistas a bordo del Air Force One en ruta de Miami a la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 27 de enero de 2025, mientras la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, escucha. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

“Trump en cuatro días ha cimentado su estatus como el G.O.A.T. — el mejor presidente republicano de todos los tiempos, mejor que (Ronald) Reagan o Abraham Lincoln”, escribió Wayne Allyn Root en World Net Daily. ”¡Y estoy escribiendo esto en su quinto día!”. GOAT se refiere a la frase “greatest of all time”.

El Journal también está mostrando que queda músculo en la idea de los editoriales de periódicos, después de las decisiones de los propietarios de The Washington Post y Los Angeles Times el otoño pasado de no respaldar a un candidato en la contienda presidencial entre Trump y Kamala Harris.

En el Día de la Juramentación, el Journal escribió que Trump “entregó un mensaje de aspiración y optimismo que la mayoría de los estadounidenses acogerán. Si esto captura sus planes reales, tiene la oportunidad de dejar el cargo en cuatro años como un éxito”.

Pero en los detalles, el Journal ha encontrado algunas acciones de Trump deficientes. El indulto a los alborotadores del 6 de enero “es un mensaje podrido de un presidente sobre la violencia política hecha en su nombre, y es un engaño”, dijo el periódico, señalando comentarios anteriores de Trump de que revisaría casos individuales.

La decisión de Trump de quitar la seguridad pagada por el gobierno a sus excolaboradores Mike Pompeo, John Bolton y Brian Hook —todos amenazados por Irán— “parece un nuevo mínimo”, señaló el Journal. “Las decisiones sobre los detalles de seguridad se supone que deben basarse en evaluaciones neutrales del peligro, no en algún capricho vengativo”, agregó un editorial publicado el 24 de enero.

El periódico también tuvo palabras duras para la decisión de Trump de entrar en el mercado de criptomonedas. “En su primer mandato, el Sr. Trump a menudo fue disuadido de algunos de sus peores impulsos por asesores legales que veían su trabajo como servir a la presidencia tanto como al presidente”, dijo el periódico. “El capricho cripto es una señal preocupante de que los actuales asesores del Sr. Trump no entienden la diferencia mejor que él, o que están demasiado intimidados para hablar”.

Paul Gigot, editor de la página editorial del Journal, dijo que “estamos cubriendo a Trump como lo hacemos con cada presidente, y eso significa apoyar sus decisiones cuando lo merecen, y criticarlas cuando eso es merecido. No es más complicado que eso”.

Las editoriales del Journal muestran que están cumpliendo un papel como periodistas de opinión reflexivos y no simplemente como defensores, dijo Tom Rosenstiel, profesor de la Universidad de Maryland y coautor de “The Elements of Journalism” con Bill Kovach.

En ese libro, “señalamos: ¿cómo defines cuál es la diferencia entre la pura defensa y el periodismo de opinión? La diferencia es la independencia intelectual, que hablas con tu propia mente, no eres solo un animador”, explicó Rosenstiel.

En general, los medios conservadores “están tratando esto como el segundo advenimiento de JFK”, dijo Howard Polskin, autor del boletín “The Righting” que sigue las tendencias en ese espacio. Por cada pieza que ofrece alguna crítica, “hay 15 que están rebosantes de elogios”, advirtió.

“Hemos hablado y soñado con este escenario durante años, pero ahora está sucediendo justo frente a nuestros ojos”, escribió Kurt Schlichter en TownHall. “Es hermoso, hombre. Es como la selva explotando en una bola de fuego en ‘Apocalypse Now’. Nos encanta el olor del napalm por la mañana. Huele a victoria”.

En Foxnews.com, el columnista conservador Hugh Hewitt dijo que Trump tuvo una primera semana casi perfecta, excepto por la decisión sobre la seguridad para los exfuncionarios presidenciales. “Trump hizo el equivalente gubernamental de batear 1.000 o acertar 10 de 10 desde detrás del arco en la NBA”, escribió Hewitt.

En dos páginas editoriales liberales notables, The New York Times no comentado institucionalmente sobre los primeros movimientos de Trump, pero escribió antes de su juramentación que la gente no debería dejarse intimidar por él. The Washington Post ha dicho que Kennedy no está calificado, ha sugerido que Trump reconsidere los planes para despedir a los inspectores generales y dijo que la decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud fue un error. Criticó los indultos de Trump, y de su predecesor Joe Biden.

El martes también fue un día de celebración para muchos en los medios conservadores que se sintieron bienvenidos en la Casa Blanca para la primera sesión informativa de la secretaria de prensa, Karoline Leavitt. Ella hizo hincapié en que abriría la sala de prensa a los podcasters e influencers de medios, además de revisar el estado de cientos de personas a quienes se les negó el acceso durante la administración Biden.

En las redes sociales, Monica Paige, de Turning Point USA, elogió la sesión informativa “fabulosa y profesional” de Leavitt y dijo: “Gracias por finalmente dar voz a aquellos que fueron silenciados los últimos cuatro años”.

Natalie Winters, de “War Room” de Steve Bannon, un quien fue estratega de Trump en su primer mandato, también entregó un informe desde la Casa Blanca y dijo que sus ojos no solo estarían puestos en la administración Trump. Aseguró que los medios iban a ser “el foco de la resistencia”.

“Voy a cubrir lo que está haciendo el presidente Trump pero, más importante, lo que están haciendo los medios de comunicación principales en términos de mentiras y engaños en las narrativas que van a estar creando para neutralizar y anular la agenda de primero Estados Unidos del presidente Trump”, dijo Winters.

David Bauder está en X como @dbauder y en Bluesky como @dbauder.bsky.social

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

