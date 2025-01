Hegseth presta juramento rápidamente como secretario de Defensa tras votación dramática en el Senado

El vicepresidente JD Vance (izquierda) toma el juramento de Pete Hegseth como secretario de Defensa mientras la esposa de éste, Jennifer Rauchet (derecha), sostiene una Biblia y uno de los hijos de Hegseth observa en una sala del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, en el campus de la Casa Blanca, Washington, el sábado 25 de enero de 2025. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr.) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.