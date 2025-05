Estos son los cardenales de EEUU que votarán por el próximo papa

ARCHIVO – El nuevo cardenal Robert Francis Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos, posa para un retrato al final del consistorio en el que el papa Francisco elevó a 21 nuevos cardenales en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 30 de septiembre de 2023. (AP Foto/Riccardo De Luca, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO – El cardenal Joseph William Tobin asiste a una misa en el quinto de los nueve días de duelo por el difunto papa Francisco, en la basílica de San Pedro en el Vaticano, el 30 de abril de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO – El cardenal de San Diego, Robert McElroy, nombrado arzobispo de Washington el mes pasado por el papa Francisco, habla en una conferencia de prensa el 27 de febrero de 2025, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO – El cardenal estadounidense recién electo, James Michael Harvey, posa para los fotógrafos antes de reunirse con familiares y amigos tras ser elevado a cardenal por el papa Benedicto XVI, en el Vaticano, durante un consistorio, el 24 de noviembre de 2012. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO – El cardenal Wilton Gregory, arzobispo de Washington, habla con reporteros después de la misa del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la cuaresma, en la catedral de San Mateo Apóstol en Washington, el 2 de marzo de 2022. (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO – El cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, habla en una entrevista en Roma, el 31 de julio de 2018. (AP Foto/Paolo Santalucia, Archivo) AP

ARCHIVO – El cardenal Raymond Burke asiste a la conferencia “La Babel sinodal” en un teatro cerca del Vaticano, el 3 de octubre de 2023, tras hacerse pública una carta firmada por él y otras personas, en la que se hacen preguntas al papa Francisco sobre el próximo sínodo de obispos. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO – El cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, habla en una entrevista en Roma, el 25 de mayo de 2023. (AP Foto/Paolo Lucariello, Archivo) AP

ARCHIVO – El cardenal Timothy Dolan habla en una misa en honor al difunto papa Francisco en la catedral de San Patricio, el 22 de abril de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.