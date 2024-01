EEUU implementa nueva política migratoria para evitar el Darién, pero siguen los cruces ilegales

Alexis Llanos, a la izquierda, su pareja Diomaris Barboza, y sus hijos Alexa, de 7 años, y Alexis, de 3, posan el 27 de diciembre de 2023 para una foto afuera de la casa de Lehigh Acres, Florida, a la que se mudaron en octubre de 2023, cinco años después de haber salido de Venezuela hacia Colombia por amenazas de muerte. La de Llanos es una de las primeras familias de migrantes que llegaron a Estados Unidos legalmente bajo un nuevo programa conocido como "Oficinas de Movilidad Segura", que busca agilizar el proceso de refugiados. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Alexis Llanos, a la derecha, se aleja después de haber permanecido en el cuarto de sus hijos Alexa, de 7 años, y Alexis, de 3, en la casa de Lehigh Acres, en Florida, a la que se mudaron en octubre de 2023, cinco años después de haber salido de Venezuela hacia Colombia por amenazas de muerte, el 27 de diciembre de 2023. La de Llanos es una de las primeras familias de migrantes que llegaron a Estados Unidos legalmente bajo un nuevo programa conocido como "Oficinas de Movilidad Segura", que busca agilizar el proceso de refugiados. (AP Foto/Rebecca Blackwell). Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Diomaris Barboza peina a su hija Alexa, de7 años, mientras su hijo Alexis, de 3 juega en la casa de Lehigh Acres, en Florida, a la que se mudaron en octubre de 2023, cinco años después de haber salido de Venezuela hacia Colombia por amenazas de muerte, el 27 de diciembre de 2023. La de Llanos es una de las primeras familias de migrantes que llegaron a Estados Unidos legalmente bajo un nuevo programa conocido como "Oficinas de Movilidad Segura", que busca agilizar el proceso de refugiados. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Alexa Llanos, de 7 años, almuerza junto a su hermano Alexis, de 3, en la casa de Lehigh Acres, en Florida, a la que se mudaron en octubre de 2023, cinco años después de haber salido de Venezuela hacia Colombia por amenazas de muerte, el 27 de diciembre de 2023. La de Llanos es una de las primeras familias de migrantes que llegaron a Estados Unidos legalmente bajo un nuevo programa conocido como "Oficinas de Movilidad Segura", que busca agilizar el proceso de refugiados. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Alexa, de 7 años, juega con una patineta que recibió como regalo de Navidad mientras su padre, Alexis Llanos, se prepara para arreglar el jardín, y su hermano Alexis juega dentro de la casa a la que se mudaron en octubre de 2023, cinco años después de haber salido de Venezuela hacia Colombia por amenazas de muerte, el 27 de diciembre de 2023. La de Llanos es una de las primeras familias de migrantes que llegaron a Estados Unidos legalmente bajo un nuevo programa conocido como "Oficinas de Movilidad Segura", que busca agilizar el proceso de refugiados. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Alexis Llanos, de 27 años, interactúa con su hijo Alexis, de 3 años, dentro de la casa de Lehigh Acres, en Florida, a la que se mudaron en octubre de 2023, cinco años después de haber salido de Venezuela hacia Colombia por amenazas de muerte, el 27 de diciembre de 2023. La de Llanos es una de las primeras familias de migrantes que llegaron a Estados Unidos legalmente bajo un nuevo programa conocido como "Oficinas de Movilidad Segura", que busca agilizar el proceso de refugiados. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Alexa Llanos, de 7 años, a la izquierda, y su hermano Alexis, de 3, permanecen sentados en una cama de la casa de Lehigh Acres, en Florida, a la que se mudaron en octubre de 2023, cinco años después de haber salido de Venezuela hacia Colombia por amenazas de muerte, el 27 de diciembre de 2023. La de Llanos es una de las primeras familias de migrantes que llegaron a Estados Unidos legalmente bajo un nuevo programa conocido como "Oficinas de Movilidad Segura", que busca agilizar el proceso de refugiados. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.