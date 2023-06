AP Fotos: Desde NY hasta Washington D.C, el humo de incendios en Canadá cubre los cielos

Bomberos dirigen chorros de agua hacia maleza incendiada en un terreno atrás de propiedad residencial en Kamloops, Columbia Británica, Canadá, el lunes 5 de junio de 2023. (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP)

En esta foto aérea se ve una parte de un puente derrumbado e incendiado entre el río Glyde y el puerto Clyde en medio de incendios forestales en Nueva Escocia, el miércoles 31 de mayo de 2023. (Communications Nova Scotia/The Canadian Press vía AP)

Una bruma cubre el complejo de monumentos del National Mall en Washington, el miércoles 7 de junio de 2023, según esta panorámica tomada desde Arlington, Virginia. (AP Foto/Julio Cortez)

Una bruma causada por incendios forestales en el norte oscurece la salida del sol mientras jinetes se dirigen en sus caballos hacia la pista para la próxima carrera hípica Belmont Stakes en Belmont Park en Elmont, Nueva York, el miércoles 7 de junio de 2023. (AP Foto/John Minchillo)

Clarke Schmidt, de los Yanquis de Nueva York, lanza contra Tim Anderson, de los Medias Blancas de Chicago, en la primera entrada del partido en Nueva York, el martes 6 de junio de 2023. (AP Foto/Frank Franklin II)

Vista de la Ciudad de Nueva York envuelta en una bruma y tomada desde un mirador del Empire State Building en Nueva York, el miércoles 7 de junio de 2023. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Una bruma de humo envuelve al edificio One Vanderbilt en Nueva York, el miércoles 7 de junio de 2023. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Edificios en Jersey City, Nueva Jersey, se ven parcialmente oscurecidos por el humo proveniente de incendios forestales en Canadá mientras embarcaciones transitan por el río Hudson, según esta fotografía tomada desde el distrito de Manhattan, en Nueva York, el martes 6 de junio de 2023. (AP Foto/Patrick Sison) Patrick Sison

Transeúntes caminan frente al One World Trade Center en medio de la humareda por los incendios forestales de Canadá, el miércoles 7 de junio de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Julie Jacobson)

El sol se levanta sobre el horizonte en la ciudad de Nueva York en medio de una bruma, en una vista desde Jersey City, Nueva Jersey, el miércoles 7 de junio de 2023. (AP Foto/Seth Wenig)

Algunas personas utilizan mascarillas mientras recorren el exterior de la plaza Herald invadida por humo en Nueva York, el miércoles 7 de junio de 2023. (AP Photo/Yuki Iwamura)

En esta imagen satelital tomada el martes 6 de junio de 2023 a las 6:40 hora del este de Estados Unidos y facilitada por CIRA/NOAA se distingue el humo que se dirige hacia el sur proveniente de incendios forestales que asuelan a las provincias canadienses de Quebec, a la derecha, y Ontario, a la izquierda. (CIRA/NOAA vía AP)

Esta vista en dirección a Brooklyn muestra a embarcaciones que navegan por el río Este cerca del puente Manhattan, a la izquierda, y el puente Brooklyn en Nueva York, el miércoles 7 de junio de 2023. (AP Foto/Alyssa Goodman)

Una persona baja las escaleras del metro en medio de una neblina de humo causada por incendios forestales en Canadá y que parcialmente oscurece One World Trade Center en el sur de Manhattan, el martes 6 de junio de 2023. (AP Foto/Daniel P. Derella)

Una persona trota bajo una bruma de humo que cubre el Espejo de Agua y el Monumento a Washington a la distancia en Washington, el miércoles 7 de junio de 2023. (AP Foto/Julio Cortez)

Una transeúnte camina entre el humo y la bruma cerca de la Bolsa de Valores de Nueva York, el miércoles 7 de junio de 2023. (AP Foto/J. David Ake)

En esta imagen aérea, un avión, al centro, vuela cerca de un incendio forestal cerca del lago Barrington, condado de Shelburne, en Nueva Escocia, el miércoles 31 de mayo de 2023. (Communications Nova Scotia/The Canadian Press vía AP)

Un bombero apunta un chorro de agua hacia un lugar de maleza incendiada atrás de propiedad residencial en Kamloops, Columbia Británica, el lunes 5 de junio de 2023. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

Una persona vende mascarillas afuera de una tienda de recuerdos en Nueva York, el miércoles 7 de junio de 2023. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Los bomberos Walter Scott, a la izquierda, y Zac Simpson, combaten un incendio en el condado Shelburne, Nueva Escocia, el jueves 1 de junio de 2023. (Communications Nova Scotia /The Canadian Press vía AP)