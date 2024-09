AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

Una persona vestida de Deadpool asiste a la Comic-Con en la Ciudad de Panamá, el 1 de septiembre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Aficionados del Corintians animan desde las gradas del estadio Neo Quimica durante un partido de la liga brasileña entre su equipo y el Flamengo, en Sao Paulo, Brasil, el 1 de septiembre de 2024. El estadio albergará el partido de la NFL que enfrentará a los Packers de Green Bay y a los Eagles de Filadelfia el 6 de septiembre. (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un miembro de un grupo rebelde escindido de las FARC comprueba la identificación de un viajero en la región del cañón de Micay, en el suroeste de Colombia, el 14 de agosto de 2024. La antigua facción de las FARC, conocida como FARC-EMC, controla partes de la región y protege las plantaciones de hoja de coca en sus montañas. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ciudadanos nicaragüenses saludan desde un bus tras ser liberados de un penal del país y aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de Guatemala, el 5 de septiembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jugadores de la selección de Argentina lanzan al aire a Ángel Di María antes de un partido de calificación para el Mundial 2026 contra Chile, en Buenos Aires, Argentina, el 5 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer con girasoles en el pelo espera para desfilar en una muestra de peinados afro en La Habana, Cuba, el 31 de agosto de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Estudiantes de Derecho bloquean una calle para protestar contra una propuesta de reforma legal que haría que los jueces tuviesen que ser elegidos, en el exterior del centro deportivo donde se reúnen los legisladores debido a las manifestaciones que bloquean el acceso al edificio del Congreso, en la Ciudad de México, el 3 de septiembre de 2024. Los carteles dicen "Citarnos para ignorarnos" y "El futuro de las próximas décadas en México se está votando ahora". (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer se toma una selfie tumbada dentro en una piscina de bolas de plástico que forma parte de la Blow Up Experience, una muestra de arte y tecnología inflable, en Montevideo, Uruguay, el 30 de agosto de 2024. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Residentes guían a un cerdo mientras huyen de un incendio forestal que amenaza sus casas en el vecindario de Nayón, en Quito, Ecuador, el 5 de septiembre de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Edificios, en total oscuridad durante un apagón en Caracas, Venezuela, al amanecer del 30 de agosto de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un niño, delante de un mural en un parque del vecindario de La Campanera, en Soyapango, El Salvador, el 3 de septiembre de 2024. (AP Foto/Salvador Melendez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved