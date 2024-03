AP Fotos: Devotos en América Latina conmemoran el Viernes Santo

Un actor que interpreta a Jesucristo, colgado en una cruz durante una representación del Via Crucis, con motivo de la Semana Santa, en Atyra, Paraguay, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Penitentes colgados en cruces participan en una recreación del Via Crucis, dentro de la conmemoración de la Semana Santa, en el vecindario de Petare de Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fieles participan en una representación del Via Crucis, dentro de la Semana Santa, en Colina, Chile, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Devotos caracterizados como soldados se llevan a Daniel Hernández, que interpreta a Jesucristo, envuelto en un sudario blanco tras bajarlo de la cruz, en una representación del Via Crucis con motivo de la Semana Santa, en Colina, Chile, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Actores participan en la recreación del Via Crucis con motivo de la Semana Santa, en Atyra, Paraguay, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Fieles se arrodillan para rezar en la misa de Viernes Santo, en la iglesia católica de San Pedro, en el vecindario de Pétion-Ville de Puerto Príncipe, Haití, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una procesión con una imagen de Jesucristo pasa junto a un bar de jazz con motivo de la celebración de la Semana Santa, en La Habana, Cuba, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Penitentes, conocidos popularmente como cucuruchos, con ramos de flores durante la procesión de Jesús del Gran Poder con motivo de la Semana Santa, en Quito, Ecuador, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Luiz Henrique (izquierda), que interpreta el papel de Jesucristo, carga con la cruz durante una recreación del Via Crucis dentro de la celebración de la Semana Santa en la favela Complexo do Alemao, en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Actores recrean el Vía Crucis como parte de la celebración de la Semana Santa, en el vecindario de San Mateo de Tepotzotlan, México, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Penitentes, conocidas como Verónica, porta un Cristo crucificado durante la procesión de Jesús del Gran Poder, como parte de la celebración de la Semana Santa, en Quito, Ecuador, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un artista trabaja en una escultura de arena que muestra la imagen de Jesucristo en la cruz, durante la celebración de la Semana Santa, en Los Arenales de Cochiraya, a las afueras de Oruro, Bolivia, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un devoto caracterizado de soldado romano coloca su pie sobre la cara de un penitente que interpreta a uno de los dos ladrones condenados a la crucifixión junto a Jesucristo, durante una recreación del Vía Crucis como parte de la celebración de la Semana Santa, en el vecindario de Petare de Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer que interpreta a la madre de Jesucristo llora durante una recreación del Via Crucis, dentro de la celebración de la Semana Santa, en la favela Complexo do Alemao, en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de la hermandar del Nazareno pasan en fila durante una procesión de Semana Santa, en Zipaquira, Colombia, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Luiz Henrique, que interpreta a Jesucristo, recibe ayuda para cargar con la cruz durante una recreación del Via Crucis, dentro de la celebración de la Semana Santa, en la favela Complexo do Alemao, en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un actor, que interpreta a Jesucristo, recibe un latigazo de un soldado romano al caer al piso durante una recreación del Via Crucis, dentro de la Semana Santa, en Atyra, Paraguay, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Jorge Sáenz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Fieles y miembros de la hermandad del Nazareno asisten a una misa de Semana Santa en Zipaquira, Colombia, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fieles participan en la recreación del Vía Crucis como parte de la celebración de la Semana Santa, en Colina, Chile, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Residentes participan en una representación del Via Crucis, dentro de la celebración de la Semana Santa, en la favela Complexo do Alemao, en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Devotos caracterizados como soldados romanos viajan en un camión antes del inicio de la representación del Via Crucis, dentro de la celebración de la Semana Santa, en Colina, Chile, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una bandada de pájaros sobrevuela un grupo de penitentes, llamados popularmente cucuruchos, durante la procesión de Jesús del Gran Poder, dentro de la celebración de la Semana Santa, en Quito, Ecuador, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un penitente que interpreta a uno de los dos ladrones condenados a la crucifixión junto a Jesús, carga con su cruz durante una representación del Via Crucis, como parte de la celebración de la Semana Santa, en el vecindario de Petare de Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de la hermandad del Nazareno participan en una procesión de Semana Santa en Zipaquira, Colombia, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre a caballo observa una representación del Via Crucis, dentro de la semana Santa, en el vecindario de San Mateo de Tepotzotlan, México, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Daniel Hernández se prepara para interpretar a Jesucristo en una recreación del Vía Crucis, dentro de la celebración de la Semana Santa, en Colina, Chile, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un miembro de la hermandad del Nazareno porta una corona de espinas sobre un almohadón decorativo durante una procesión de Semana Santa, en Zipaquira, Colombia, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un penitente se flagela la espalda durante la procesión de Jesús del Gran Poder, con motivo de la celebración de la Semana Santa, en Quito, Ecuador, el 29 de marzo de 2024. La Semana Santa conmemora los últimos días de la vida de Jesús, según la Biblia, incluyendo su crucifixión el Viernes Santo y su resurrección en el Domingo de Pascua. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved