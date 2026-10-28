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Asistente del Bayern dice que Kompany salió del hospital y se recupera en casa tras colapso

MÚNICH (AP) — El entrenador del Bayern Múnich Vincent Kompany recibió el alta hospitalaria, confirmó su asistente Aaron Danks el miércoles, cinco días después de que el estratega se desplomó durante una sesión de entrenamiento.

El técnico del Bayern Múnich Vincent Kompany previo al partido contra Augsburgo en la Bundesliga, el 10 de octubre de 2026, en Ausburgo. (AP Foto/Matthias Schrader)
El técnico del Bayern Múnich Vincent Kompany previo al partido contra Augsburgo en la Bundesliga, el 10 de octubre de 2026, en Ausburgo. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Kompany, de 40 años, estaba observando una sesión de práctica del equipo filial del club el viernes, cuando ocurrió el incidente.

Tras la victoria del Bayern por 6-1 sobre el Magdeburg en la Copa de Alemania, Danks manifestó que no había “ningún plazo” sobre cuándo podría volver Kompany al trabajo.

“Obviamente es un paso muy positivo en su camino hacia la recuperación", consideró Danks sobre la salida de Kompany del hospital. "Ahora puede instalarse de nuevo en casa, estar más cerca de su familia, estar más cerca de las comodidades de su hogar, pero sigue siendo muy importante que descanse y se recupere.

“Así que no hay un calendario para esto — nada de lo que me hayan informado. Nuestros médicos seguirán trabajando estrechamente con Vince y, en el momento adecuado, volverá con nosotros cuando esté en condiciones y saludable para hacerlo. Y esperamos con ganas ese día”.

Danks señaló que no había hablado con Kompany desde hacía un par de días.

“Su salud es nuestra prioridad y, para nosotros, él sigue en modo de recuperación”, añadió Danks. “Así que queremos que recupere plenamente la salud, esté en plena forma y luego se incorpore con nosotros”.

Kompany estuvo ausente del banquillo el domingo, en la victoria del Bayern por 3-1 sobre el Friburgo.

El próximo partido del Bayern es el clásico contra el Borussia Dortmund el sábado.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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