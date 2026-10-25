Ashby pasa de sufrir en la postemporada a estar cerca del título de la Serie Mundial y un récord

El pitcher de los Cerveceros de Milwaukee Aaron Ashby lanza en la séptima entrada en el juego 1 de la Serie Mundial ante los Rays de Tampa Bay el viernes 23 de octubre del 2026. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Ese cambio de mentalidad ha ayudado al zurdo de los Cerveceros de Milwaukee a protagonizar una de las mejores rachas de cualquier relevista en la historia de la postemporada.

Ashby completó un salvamento de cinco outs después de que los Cerveceros remontaran un déficit de cuatro carreras en la victoria 5-4 sobre los Rays de Tampa Bay para tomar ventaja 2-0 en la Serie Mundial la noche del sábado. Ponchó al cubano Yandy Díaz para terminar el juego, dejando varada en tercera base la potencial carrera del empate.

Ashby amplió su racha sin permitir carreras en esta postemporada a 15 2/3 entradas. Según Sportradar, Andrew Miller, de Cleveland, tuvo la racha más larga de entradas consecutivas sin permitir carreras como relevista dentro de una misma postemporada, con 16 en 2016. Incluida la temporada regular, Ashby ha lanzado 20 2/3 entradas consecutivas sin permitir carreras, la mejor marca de su carrera.

“No sé si tengo las palabras para describirlo”, comentó Ashby, de 28 años, sobre su éxito en octubre. “Tal vez cuando todo haya terminado”.

Ashby ha sido uno de los muchos relevistas destacados durante la marcha de Milwaukee en esta postemporada. Han permitido siete carreras limpias en 50 2/3 entradas de playoffs para ayudar a Milwaukee a remontar en siete de sus nueve victorias.

La actuación de Ashby es particularmente notable por lo mucho que había batallado en postemporadas anteriores.

Antes de este año, Ashby había permitido nueve carreras —ocho limpias— en 9 1/3 entradas de playoffs. Para él, no era un misterio el porqué.

“Intentar apretarlo demasiado y hacer que pasen demasiadas cosas, ser demasiado bueno, lanzar demasiado fuerte”, explicó Ashby. “Cualquier cantidad de cosas que puedes hacer en una situación grande cuando hay mucha adrenalina”.

Ahora se recuerda a sí mismo que debe respirar y confiar en su repertorio. Los resultados tienen a sus compañeros maravillados por su aplomo bajo presión.

“Es muy tranquilo, hermano”, señaló el capitán Christian Yelich después del Juego 1. “Simplemente se deja llevar. Tiene el mismo pulso todos los días. Ha sido así con nosotros toda la temporada”.

Ese enfoque ha convertido a Ashby en el hombre en quien los Cerveceros se apoyan cuando el juego está en la línea.

El mánager de Milwaukee, Pat Murphy, mostró su confianza al enviar an Ashby de nuevo para la novena entrada el sábado después de que ya había conseguido los dos últimos outs de la octava. Ashby permitió un doble abriendo la entrada a Jonny DeLuca antes de ponchar al cubano Victor Mesa Jr. y retirar al bateador emergente Ben Williamson con un rodado hacia el lado derecho.

Eso llevó al plato a Díaz, quien se puso arriba 3-1 en la cuenta después de que Ashby lanzó dos pitcheos a la tierra. Ashby lo congeló con una curva entrando por la esquina exterior para poner la cuenta 3-2, y luego Díaz intentó frenar el swing, pero no obtuvo la decisión, levantando los brazos con frustración.

Le preguntaron a Murphy después del juego cómo decidió devolver a Ashby para la novena en lugar de usar al cerrador habitual Trevor Megill.

“Con mucho cuidado”, bromeó Murphy. “Con mucho cuidado”.

Murphy entró en muchos más detalles cuando describió la capacidad de Ashby para tener relevos efectivos que se extienden más allá de una entrada. Ashby logró un salvamento de cinco outs y otro de tres entradas durante la barrida de los Cerveceros a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Ashby ha recorrido un camino sinuoso para llegar a este punto.

Firmó un contrato de cinco años y 20,5 millones de dólares en el verano de 2022 mientras alternaba entre roles de abridor y relevista al inicio de su carrera. Se sometió a una cirugía artroscópica de hombro en abril siguiente, lo que lo dejó fuera toda la temporada 2023. Estuvo batallando en las ligas menores con una caída en la velocidad durante gran parte de la temporada 2024 antes de empezar a sentirse como él mismo otra vez.

Con el tiempo se ganó un lugar como pieza clave del bullpen de Milwaukee. Ahora es una de las principales razones por las que los Cerveceros están a dos victorias de ganar la Serie Mundial por primera vez.

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FUENTE: AP