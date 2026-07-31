Asesor de FIFA en panel del Mundial de la Casa Blanca renuncia en protesta por el plan de Infantino

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a preguntas de reporteros durante una reunión con un equipo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026 de la FIFA, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, Wahsington, el 17 de noviembre de 2025. De izquierda a derecha, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el asesor de la FIFA Carlos Cordeiro escuchan a Trump. (AP Foto/Evan Vucci, archivo) AP

“No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa del Mundo”, dijo Cordeiro, un exbanquero de Goldman Sachs, en un comunicado en el que anunció su renuncia como asesor del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Además, instó a otros altos cargos del ente rector del fútbol mundial a alzar la voz.

En los últimos años, Cordeiro acompañó a menudo a Infantino en visitas de trabajo para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

“Permítanme ser claro. No he participado en esta propuesta y me opongo a ella de manera inequívoca”, agregó el expresidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

Codeiro calificó además la filial comercial de 20.000 millones de dólares como “un mal negocio para el fútbol”.

“El fútbol ha sido fundamental en mi vida y, después de más de 35 años en la banca, entiendo tanto el valor de este activo como las consecuencias de ceder una parte”, manifestó. “Por eso debe rechazarse esta propuesta”.

Infantino ha propuesto escindir los negocios comerciales de la FIFA —incluidas las Copas del Mundo y los Mundiales de Clubes, tanto masculinos como femeninos— en una filial de 20.000 millones de dólares, con un 20% en manos de inversionistas privados.

El “inversor ancla”, según lo describió la FIFA, es una firma con sede en Nueva York creada por Joshua Kushner, el hermano menor de Jared Kushner, yerno de Trump.

“La FIFA ya tiene acceso a recursos financieros extraordinarios. La organización cuenta con miles de millones de dólares en reservas y no tiene deuda”, señaló Cordeiro, al mencionar los 15.000 millones de dólares que ingresó la organización en los últimos cuatro años vinculados al Mundial masculino que acaba de terminar.

“En ese contexto, vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.200 millones de dólares tiene poco sentido. Es hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente”, agregó.

Cordeiro indicó que compartió cinco años de trabajo para la FIFA junto a Infantino con “personas comprometidas y con principios que se preocupan profundamente por el deporte”.

“Espero que ellos también alcen la voz”, escribió, “porque decisiones de esta magnitud deberían tomarse en interés del fútbol, no de quienes pretenden lucrarse con él”.

Infantino ocupa la presidencia de la FIFA desde hace más de 10 años y parecía seguro que sería reelegido sin oposición el próximo marzo. La FIFA ha fijado como fecha límite para la presentación de candidaturas el 18 de noviembre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP