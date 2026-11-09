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Asesinan a tiros a periodista de un medio digital en provincia del centro costero de Ecuador

QUITO (AP) — El periodista ecuatoriano Tomás Beltrán, que dirigía un medio digital en una población de la provincia de Manabí, fue asesinado a tiros pese a que contaba con protección de las autoridades, informó el lunes la policía.

De acuerdo con los primeros reportes de esa institución el hecho ocurrió la noche del domingo en la población de Calceta, 195 kilómetros al suroeste de Quito, cuando el profesional se aprestaba a guardar su vehículo y fue acribillado por desconocidos que se movilizaban en motocicletas.

Beltrán dirigía el medio digital Calcetines y desde mediados de abril había sido incluido en el programa de protección de la policía luego de recibir amenazas tras la presentación de una denuncia de presunto enriquecimiento ilícito de la alcaldesa de Bolívar, Ledy Muñoz.

La organización Fundamedios, que vela por la libertad de prensa en el país, alertó desde abril sobre las reiteradas amenazas contra Beltrán.

Este es el segundo asesinato de personas vinculadas a medios de comunicación en lo que va del año. El primero ocurrió a fines de marzo cuando desconocidos acribillaron a Jorge Cuesta. El año pasado la cifra llegó a la media docena.

El asesinato se produce en medio de un escenario de creciente violencia impulsada por bandas criminales asociadas al narcotráfico y la minería ilegal. El año pasado Ecuador cerró con un índice de casi 51 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, el más alto de América.

De acuerdo con las autoridades, el país se ha convertido en un centro de acopio y exportación de cocaína, que viene principalmente de Colombia y Perú, mientras bandas locales asociadas con cárteles mexicanos y colombianos se disputan violentamente rutas y territorios de distribución de esa sustancia.

FUENTE: AP

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