Asesinan a tiros a exalcalde municipal en el centro de Colombia en medio de campaña electoral

Rogers Devia, exalcalde de Cubarral, en el departamento del Meta (2020-2023), y su acompañante Eder Cardona murieron la noche del sábado en una zona rural de esa localidad durante un ataque con arma de fuego, confirmó la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X.

“Estos hechos son de extrema gravedad y preocupación”, más aún cuando ocurren en un contexto electoral , afectando” el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática”, reprochó la entidad.

El asesinato ocurre cuando faltan 15 días para las elecciones presidenciales de Colombia, un país donde se han encendido las alertas por las consecuencias por la violencia armada .

La Defensoría llamó a la Fiscalía a investigar con celeridad los acontecimientos y a las autoridades del país a adoptar medidas que garanticen la vida “de quienes participan en la vida política del país”.

Tras lamentar el hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que al momento no existe una hipótesis sobre las causas del ataque que es investigado por autoridades de la policía e inteligencia colombianas, escribió en sus redes sociales.

Benedetti informó también que en las últimas horas se frustró un supuesto atentado en contra de un miembro de la campaña de la también candidata presidencial Paloma Valencia en ese mismo municipio.

Cubarral afronta una situación de fragilidad por la presencia y disputa de grupos armados ilegales que, según ha advertido la Defensoría del Pueblo, mantienen a la población en “riesgo inminente” ante las extorsiones, despojo y abandono forzado de tierras, reclutamiento forzado de menores y otras afectaciones a sus derechos.

La Espriella condenó el asesinato del coordinador de su campaña en Cubarral y afirmó que en esa zona operan las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Este crimen no es obra de desconocidos, es el terrorismo de siempre”, declaró.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortez, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

En esa zona del país, las autoridades han identificado la operación de disidencias de las ex FARC, el Ejército de Liberación Nacional y Clan del Golfo.

FUENTE: AP