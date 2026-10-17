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Asesinan en Guatemala a polémico exfiscal y abogado que denunciaba corrupción

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Las autoridades en Guatemala confirmaron que la mañana del sábado fue muerto a tiros el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, quien ejerció como fiscal contra pandillas y fue superintendente de la Administración Tributaria.

Según la Policía Nacional Civil, Solórzano Foppa estaba jugando futbol en un campo capitalino cuando desconocidos le dispararon, en el ataque también murió otra personas y cinco más resultaron heridos. La fiscalía confirmó que fueron detenidas dos personas vinculadas al hecho. El ataque ocurrió en el conocido Campo Marte, un complejo deportivo ubicado en la zona cinco de la capital guatemalteca.

El presidente Bernardo Arévalo condenó el ataque en un mensaje en la red social X.

“Repudio enérgicamente el cobarde asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. Sus autores, materiales e intelectuales, deben pagar las consecuencias con todo el peso de la ley: todas las instituciones públicas deben cooperar para que este crimen se castigue”, dijo Arévalo.

El presidente agregó que instruyó a instituciones del ejecutivo para actuar de inmediato, coordinarse con autoridades competentes y poner todas sus capacidades al servicio del esclarecimiento de este crimen.

“Quienes creen que el terror puede intimidar al pueblo de Guatemala y al gobierno que dirijo, se equivocan. En honor a Foppa, en honor a nuestra patria, en honor a la justicia”, indicó el presidente.

Foppa era reconocido por sus constantes críticas contra la gestión del expresidente Alejandro Giammattei, y la de la exfiscal general Consuelo Porras, solía cuestionar la cooptación de la justicia.

Como abogado defendió en una fase del proceso al reconocido periodista José Ruben Zamora.

Constantemente obtenía información relacionada a acciones de pandilleros por haber sido fiscal antipandillas. Cuestionó públicamente la relación de la exprimera dama Sandra Torres, líder del partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE que desde hace años intenta llegar a la presidencia, y su familia con líderes pandilleros especialmente del Barrio 18.

También denunció al cuestionado juez Fredy Orellana, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por socavar la democracia en el país, por buscar enjuiciarlo cuando fue el mismo el que lo denunció por supuestamente falsificar un contrato.

En mayo de 2021 fue detenido por la fiscalía de Porras por delitos electorales y liberado días después.

FUENTE: AP

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