Asesinan a balazos a periodista en el sur de México, el quinto en lo que va del año

Es el quinto periodista asesinado en lo que va del año en México, que es considerado uno de los países más riesgosos para el ejercicio periodístico.

Leyva Aguilar, quien publicaba regularmente en las redes sociales la columna política “El Zumbido del Moscardón”, fue baleado en un puesto de comida del fraccionamiento La Esmeralda del municipio de San Pablo Etla, en el centro del estado de Oaxaca, informó la fiscalía estatal.

El periodista fue director general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y utilizaba su columna para denunciar hechos de corrupción y la ineficiencia de los funcionarios de Oaxaca.

Al condenar el hecho, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dijo en su cuenta de X que la fiscalía estatal investigará el caso en coordinación con la Fiscalía General de la República.

Jara Cruz indicó que no iba a especular ni adelantar conclusiones sobre el móvil del asesinato de Leyva Aguilar, al que identificó como un “periodista crítico de nuestro gobierno”, y aseguró que habrá una “investigación seria, profesional y transparente” para determinar los responsables y llevarlos ante la justicia.

El deceso de Leyva Aguilar ocurre casi una semana después de la muerte del periodista y abogado Josué Martínez quien fue asesinado en la localidad de San Martín Texmelucan del estado de Puebla, a 100 kilómetros al este de la capital mexicana.

Martínez dirigía el medio Noticias San Martín Texmelucan, una página de Facebook que divulgaba fundamentalmente información local pero en su perfil personal en redes se definía como “activista, creador de contenido, fundador y vocero” de una organización civil cultural.

Previamente habían sido asesinados tres periodistas en el estado de Veracruz, en el Golfo de México.

El más reciente y de mayor impacto fue la muerte de Roxana Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, cuyo cuerpo fue localizado calcinado el 3 de julio después de ser secuestrada.

El 11 de junio murió en un ataque armado en ese estado Luis Ángel López Valdez, director del medio Reportaje Policiaco Veracruzano y reportero de Vanguardia de Veracruz, y cinco meses antes fue tiroteado Carlos Castro, reportero y director del medio digital local Código Norte Veracruz.

Organizaciones nacionales e internacionales han documentado asesinatos, desapariciones, amenazas y ataques contra comunicadores en la entidad.

México es considerado por organismos de defensa de la libertad de prensa como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de las zonas de conflicto armado.

FUENTE: AP