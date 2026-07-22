americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Asesinan a balazos a periodista en el sur de México, el quinto en lo que va del año

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El periodista Francisco Leyva Aguilar fue asesinado a balazos el miércoles en el estado de Oaxaca, al sur de México, seis días después de la muerte de otro comunicador en el centro del país.

Es el quinto periodista asesinado en lo que va del año en México, que es considerado uno de los países más riesgosos para el ejercicio periodístico.

Leyva Aguilar, quien publicaba regularmente en las redes sociales la columna política “El Zumbido del Moscardón”, fue baleado en un puesto de comida del fraccionamiento La Esmeralda del municipio de San Pablo Etla, en el centro del estado de Oaxaca, informó la fiscalía estatal.

El periodista fue director general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y utilizaba su columna para denunciar hechos de corrupción y la ineficiencia de los funcionarios de Oaxaca.

Al condenar el hecho, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dijo en su cuenta de X que la fiscalía estatal investigará el caso en coordinación con la Fiscalía General de la República.

Jara Cruz indicó que no iba a especular ni adelantar conclusiones sobre el móvil del asesinato de Leyva Aguilar, al que identificó como un “periodista crítico de nuestro gobierno”, y aseguró que habrá una “investigación seria, profesional y transparente” para determinar los responsables y llevarlos ante la justicia.

El deceso de Leyva Aguilar ocurre casi una semana después de la muerte del periodista y abogado Josué Martínez quien fue asesinado en la localidad de San Martín Texmelucan del estado de Puebla, a 100 kilómetros al este de la capital mexicana.

Martínez dirigía el medio Noticias San Martín Texmelucan, una página de Facebook que divulgaba fundamentalmente información local pero en su perfil personal en redes se definía como “activista, creador de contenido, fundador y vocero” de una organización civil cultural.

Previamente habían sido asesinados tres periodistas en el estado de Veracruz, en el Golfo de México.

El más reciente y de mayor impacto fue la muerte de Roxana Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, cuyo cuerpo fue localizado calcinado el 3 de julio después de ser secuestrada.

El 11 de junio murió en un ataque armado en ese estado Luis Ángel López Valdez, director del medio Reportaje Policiaco Veracruzano y reportero de Vanguardia de Veracruz, y cinco meses antes fue tiroteado Carlos Castro, reportero y director del medio digital local Código Norte Veracruz.

Organizaciones nacionales e internacionales han documentado asesinatos, desapariciones, amenazas y ataques contra comunicadores en la entidad.

México es considerado por organismos de defensa de la libertad de prensa como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de las zonas de conflicto armado.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

orlando figueroa asume el 100% de la gestion de roman pizza mataro

Orlando Figueroa asume el 100% de la gestión de Roman Pizza Mataró

Destacados del día

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez y queda como la segunda metrópoli más cara del país

Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez y queda como la segunda metrópoli más cara del país

Le quitaran la ciudadanía a cubano de Miami por fraude de más $800 mil a Medicare antes de naturalizarse

Le quitaran la ciudadanía a cubano de Miami por fraude de más $800 mil a Medicare antes de naturalizarse

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter