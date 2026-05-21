Asesinan a alcalde de municipio en región azotada por la delincuencia en Perú

El burgomaestre del distrito Veintiséis de Octubre, de la región Piura, Víctor Febre, de 44 años, recibió varios impactos de bala mientras se encontraba en una camioneta tras salir de almorzar de su domicilio. Su chofer fue herido por al menos ocho disparos, según la policía. Se desconoce al momento las razones de su asesinato.

En marzo, otro alcalde de otro municipio de la misma región quedó herido tras otro ataque a tiros con la misma modalidad.

El distrito Veintiséis de Octubre es uno de los más extensos de la región Piura y ese territorio se encuentra con restricciones a los derechos constitucionales debido al incremento de la delincuencia, en especial de las extorsiones y asesinatos que han aumentado en Perú en los últimos años.

Los medios locales informan con frecuencia de diversos incidentes a causas de la extorsión en Veintiséis de Octubre. A inicios de mayo la propia policía detuvo, en la comisaría de Veintiséis de Octubre, a un agente implicado presuntamente en una red de extorsión junto a su esposa.

En marzo el alcalde del municipio de Castilla, Jorge Huanca, fue interceptado a tiros por hombres armados que lo dejaron herido. La intervención de agentes de seguridad municipal evitó la muerte de Huanca. Castilla está cerca de Veintiséis de Octubre. Ambos distritos tienen índices altos de pobreza y falta de servicios públicos.

En 2025 dos funcionarios de dos municipios de la región La Libertad, en la costa del Pacífico, fueron asesinados por hombres armados que fugaron en motocicletas. En diciembre pistoleros hirieron a siete menores de edad y asesinaron a una funcionaria del municipio de Chicama durante una fiesta infantil previa a la Navidad. En marzo otro funcionario del distrito de Chao fue asesinado cuando caminaba por un mercado.

A mitad de 2025 el gobierno anunció por primera vez que el costo de la criminalidad suma el 1,7% del Producto Interno Bruto, unos 5.000 millones de dólares, lo cual afecta negativamente las inversiones, sobre todo de pequeños negocios en la periferia de la capital y en regiones de la costa norte del país, incluidas Piura y La Libertad, según las autoridades.

Perú sufre una crisis política que ha provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década y un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación. El 7 de junio el país escogerá a un nuevo presidente que gobernará por cinco años desde el 28 de julio.

En el último quinquenio las denuncias por extorsión —un delito que ha provocado protestas y paralizaciones frecuentes del transporte público— se han quintuplicado, mientras los asesinatos se han duplicado, de acuerdo con datos oficiales.

FUENTE: AP