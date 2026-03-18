americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Asesinan a 3 en minibús en el segundo ataque armado en 48 horas contra el transporte público de Perú

LIMA (AP) — Un chofer y dos pasajeras de un minibús del transporte público murieron acribillados la noche del martes en la capital de Perú luego que un hombre les disparó, en el segundo ataque armado registrado en 48 horas en medio de una ola de criminalidad que azota al país sudamericano, informaron las autoridades.

De acuerdo con las cámaras de seguridad municipal, un hombre disparó varias veces contra el minibús lleno de pasajeros de la empresa “San Pedro de Pamplona”. El chofer, identificado como Jorge Félix, de 22 años, y dos pasajeras murieron poco después del ataque a causa de las heridas de bala, según la policía.

El ataque armado sigue a otro registrado la víspera contra otro minibús donde otro conductor, Darío Espinoza, de 52 años, fue asesinado, mientras su ayudante quedó con heridas de gravedad. Ambas líneas de transporte atacadas pagaban extorsiones a varios grupos delictivos, informaron los familiares de las víctimas.

La semana pasada, un chofer murió luego que su autobús fue incendiado por extorsionadores mientras él dormía en el interior del vehículo y otro conductor fue asesinado a quemarropa delante de sus pasajeros. La totalidad de los crímenes por extorsión ocurren en zonas de clase trabajadora de la capital peruana.

El gobierno de Balcázar no ha impulsado una iniciativa para solicitar al Parlamento la derogación de un conjunto de leyes, aprobadas los últimos años, que debilitan la lucha contra el crimen organizado, según expertos.

Esas normas eliminan la detención preliminar en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos.

En 2025 fueron asesinados 239 transportistas en todo Perú incluidos mototaxistas, así como choferes de autobuses, minibuses y taxis, según datos recopilados por el Observatorio del Crimen y la Violencia, de la consultora Capital Humano y Social y del Banco de Crédito.

La violencia en Perú ha aumentado en los últimos años, sobre todo en homicidios y extorsiones. En 2025 se registraron 2.226 homicidios y las denuncias por extorsión sumaron 28.948, según cifras oficiales.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Destacados del día

No son suficientes Marco Rubio rechaza reformas de Cuba y exige cambios profundos en el sistema político

"No son suficientes" Marco Rubio rechaza reformas de Cuba y exige cambios profundos en el sistema político

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

CUBA SIGUE EN APAGÓN MASIVO: reconectan de Pinar del Río a Holguín, oriente continúa sin electricidad

Trump presiona por salida de Díaz-Canel como condición para acuerdo con Cuba, revela The New York Times

Trump presiona por salida de Díaz-Canel como condición para acuerdo con Cuba, revela The New York Times

Trump afirma que tendrá el honor de tomar Cuba en medio de crisis y negociaciones con EE.UU.
ULTIMA HORA

Trump afirma que tendrá "el honor de tomar Cuba" en medio de crisis y negociaciones con EE.UU.

Israel elimina a Ali Larijani, figura clave del régimen iraní, en ataque aéreo en Teherán

Israel elimina a Ali Larijani, figura clave del régimen iraní, en ataque aéreo en Teherán

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter