Asesinan a 3 en minibús en el segundo ataque armado en 48 horas contra el transporte público de Perú

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De acuerdo con las cámaras de seguridad municipal, un hombre disparó varias veces contra el minibús lleno de pasajeros de la empresa “San Pedro de Pamplona”. El chofer, identificado como Jorge Félix, de 22 años, y dos pasajeras murieron poco después del ataque a causa de las heridas de bala, según la policía.

El ataque armado sigue a otro registrado la víspera contra otro minibús donde otro conductor, Darío Espinoza, de 52 años, fue asesinado, mientras su ayudante quedó con heridas de gravedad. Ambas líneas de transporte atacadas pagaban extorsiones a varios grupos delictivos, informaron los familiares de las víctimas.

La semana pasada, un chofer murió luego que su autobús fue incendiado por extorsionadores mientras él dormía en el interior del vehículo y otro conductor fue asesinado a quemarropa delante de sus pasajeros. La totalidad de los crímenes por extorsión ocurren en zonas de clase trabajadora de la capital peruana.

Los asesinatos o ataques armados contra choferes del transporte público ocurren en medio de la inestabilidad política. Durante la jornada el presidente interino José María Balcázar cambió sorpresivamente a su gabinete ministerial nombrado hace menos de un mes, incluido a su ministro del Interior.

El gobierno de Balcázar no ha impulsado una iniciativa para solicitar al Parlamento la derogación de un conjunto de leyes, aprobadas los últimos años, que debilitan la lucha contra el crimen organizado, según expertos.

Esas normas eliminan la detención preliminar en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos.

En 2025 fueron asesinados 239 transportistas en todo Perú incluidos mototaxistas, así como choferes de autobuses, minibuses y taxis, según datos recopilados por el Observatorio del Crimen y la Violencia, de la consultora Capital Humano y Social y del Banco de Crédito. La violencia en Perú ha aumentado en los últimos años, sobre todo en homicidios y extorsiones. En 2025 se registraron 2.226 homicidios y las denuncias por extorsión sumaron 28.948, según cifras oficiales. FUENTE: AP