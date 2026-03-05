americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Asamblea Nacional de Venezuela comienza a recibir pedidos de amnistía desde el extranjero

CARACAS (AP) — Venezolanos en el extranjero figuran ya entre las personas que han pedido ser exoneradas de responsabilidad penal, procesos judiciales o condenas bajo la Ley de Amnistía aprobada en el país sudamericano, anunció el presidente del Legislativo el jueves.

“Hemos ordenado” a la comisión especial de la Asamblea Nacional que está a cargo de velar por el cumplimiento de la ley, que “empiece a atender cualquier caso que provenga del extranjero, cualquier político o política venezolana” para acelerar el proceso, dijo Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo unicameral y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El legislador declinó mencionar nombres pero ante la insistencia de los reporteros indicó que entre ellos figuran personas que “tuvieron una connotada participación en eventos de suma peligrosidad”.

“Hay personas que han ejercido la política en el pasado, que también han participado en eventos violentos, en usurpación de funciones, que en este momento están solicitando que la comisión de seguimiento aborde esos casos y los atienda”, acotó.

El gobierno niega que existan “presos políticos” y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizarlo.

La ley de Amnistía fue sancionada el 19 de febrero, apenas 20 días después de que la presidenta en funciones la presentara en un esfuerzo por impulsar la convivencia en el país. Delcy Rodríguez fue juramentada el 5 de enero, dos días después de la captura y traslado del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de droga.

Justo uno de los puntos conflictivos de la ley radicaba en si se podía conceder amnistía a las personas que abandonaron el país para evitar un arresto. El proyecto de ley establecía que los exiliados debían “ponerse a derecho” ante un tribunal antes de acogerse a la amnistía.

El problema fue superado con una modificación que estableció que “excepcionalmente, cuando la persona no se encuentre a derecho y permanezca fuera del territorio nacional, podrá hacerse representar ante el tribunal competente mediante poder otorgado” a un abogado de su confianza y elección, “sin que sea necesaria ninguna otra formalidad”.

La Ley de Amnistía se aplica a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros. Excluye, en tanto, a los condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar.

El jefe del Legislativo indicó que de las más 9.000 solicitudes recibidas se han otorgado “libertad plena“ hasta el momento 7.365 personas que ya tenían una medida cautelar de presentación o de arresto domiciliario. Otras 245, que estaban en prisión, también han recuperado su libertad plena desde que entró en vigor ese instrumento legal.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

Destacados del día

Trump afirma que Cuba también va a caer y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

Trump afirma que "Cuba también va a caer" y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter