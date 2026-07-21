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Aryna Sabalenka y Jannik Sinner lideran el cuadro del Abierto de Estados Unidos

NUEVA YORK (AP) — La dos veces campeona defensora, Aryna Sabalenka, y Jannik Sinner, ganador de Wimbledon, encabezan los cuadros del Abierto de Estados Unidos, que comienza el próximo mes.

La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra al vencer a la suiza Rebeka Masarova en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos el domingo 24 de agosto del 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra al vencer a la suiza Rebeka Masarova en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos el domingo 24 de agosto del 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

La Asociación de Tenis de Estados Unidos anunció el martes las listas de ingreso directo para el último torneo de Grand Slam de la temporada. Se basa en las clasificaciones del 20 de julio en los circuitos WTA y ATP, el corte fue el número 102 para las mujeres y el número 101 para los hombres.

Sabalenka lidera el ranking femenino y llegará a Flushing Meadows con el objetivo de convertirse en la primera mujer en ganar tres títulos consecutivos del Abierto de Estados Unidos desde Serena Williams, entre 2012 y 2014.

Sinner intentará recuperar el título que Carlos Alcaraz le arrebató al campeón de 2024 cuando se enfrentaron en la final del año pasado. El italiano, número 1 del mundo, llega tras conquistar su quinto título de Grand Slam, al vencer al campeón de Roland Garros, Alexander Zverev, en la final de Wimbledon.

Alcaraz, quien se ha perdido los dos últimos Grand Slams por una lesión en la muñeca pero espera regresar durante la gira norteamericana de canchas duras, ocupa el número 3 del ranking y figura en el cuadro.

Estados Unidos encabezó la lista con 14 hombres y 14 mujeres que obtuvieron ingreso directo. Anastasia Zakharova, número 102, fue la última mujer, y Filip Misolic, quien utilizó un ranking especial o protegido en el número 101, completó la lista masculina.

Misolic fue uno de ocho jugadores (cinco mujeres y tres hombres) que recurrieron a un ranking especial o protegido.

El resto de los cuadros de 128 jugadores se completará mediante invitaciones (wild cards) otorgadas por la USTA y torneos de clasificación la semana previa a que el cuadro principal comience el domingo 30 de agosto.

Se esperaría que Williams reciba uno si está sana y planea jugar, después de que la tenista de 44 años, que regresó a las competencias, se lesionó la rodilla en una derrota en primera ronda en Wimbledon.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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