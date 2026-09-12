Aryna Sabalenka se castiga tras quedarse sin triplete en el US Open

Aryna Sabalenka reacciona durante la final del US Open contra Elena Rybakina, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

La bicampeona defensora del Abierto de Estados Unidos ha sido destronada, al perder ante Elena Rybakina por 6-4, 5-7, 6-2 en la final el sábado. Privada de la oportunidad de convertirse en la tercera jugadora en conquistar el torneo estadounidense de Grand Slam tres veces seguidas, Sabalenka se castigó durante toda la dura prueba de 2 horas y 21 minutos, repleta de errores provocados por ella misma.

“Solo quería sacar toda esa agresividad y decepción hacia afuera (en la cancha)”, dijo Sabalenka. “Es muy difícil controlar tus emociones cuando pierdes en la final de un Grand Slam y cuando estabas intentando lograr el tricampeonato, así que solo quería soltarlo”.

Sabalenka comentó que no habría sido amable si no hubiera expresado sus frustraciones. Apenas unos minutos después de la ceremonia del trofeo, la bielorrusa de 28 años elogió a Rybakina, pero también seguía reprochándose no haber estado a la altura de sus propias y elevadas expectativas.

“Ojalá pudiera rendir un poco mejor, pero supongo que el próximo año”, dijo Sabalenka. “Obviamente, no estoy realmente contenta con el nivel que jugué”.

En su cuarta aparición consecutiva en la final del Abierto de Estados Unidos, Sabalenka cometió 35 errores no forzados. Era evidente que le pasaron factura a una jugadora que había estado en la cima del ranking de la WTA durante 99 semanas consecutivas.

“Solo estaba ahí compitiendo, intentando hacer lo mejor posible con lo que tenía”, dijo Sabalenka. “No fue suficiente”.

Tres años después de perder ante Coco Gauff en la final de 2023, cuando claramente no era la favorita del público frente a una rival de Estados Unidos, esta vez sintió el cariño de la grada, que a menudo intentó empujarla de vuelta al partido.

“En algún momento sentí como: ‘Dios mío, me siento estadounidense’”, afirmó. “Solo desearía poder ganarlo y sentir aún más el apoyo. No este año”.

Sabalenka no logró ganar ninguno de los Grand Slams este año, la primera vez que se queda sin títulos desde 2022. Pero después de llegar tan lejos tras una mala racha en el verano, espera sacar aspectos positivos del US Open de cara al futuro.

“Seguiré trabajando duro y seguiré mejorando mi tenis”, indicó Sabalenka. “Hay muchas cosas que sacar de este torneo. Como demuestra la experiencia, solo regreso más fuerte, y todas estas lecciones de esta temporada definitivamente ya me hicieron más fuerte. Sin duda me va a motivar para el próximo año a hacerlo mejor”.

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FUENTE: AP