Artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara llega a EEUU

El activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara en el Aeropuerto Internacional de Miami el 18 de julio del 2026. (AP foto/David Santiago) AP

Alcántara, de 38 años, fue recibido en el aeropuerto por una multitud que vitoreaba, cantaba y sostenía sus teléfonos en alto para tomarle una foto. Lo envolvieron con una bandera cubana, impresa con las palabras “Patria y Vida”, el título de una canción por la que compartió un Grammy y que se convirtió en un himno de la oposición política cubana contra la represión.

Estados Unidos le concedió una visa para ingresar al país a principios de esta semana, según una página en redes sociales mantenida por sus amigos y simpatizantes. Escribieron que aceptó el exilio como la única manera de escapar de la persecución y continuar con su arte y activismo.

Alcántara cofundó un grupo de artistas, escritores y músicos de La Habana llamado el Movimiento San Isidro, nombrado así por el barrio donde vivía.

Fue detenido el 11 de julio de 2021 durante una protesta pública. En 2022, un tribunal lo condenó a cinco años de prisión por desorden público, desacato y falta de respeto a los símbolos nacionales.

Su arresto y encarcelamiento habían sido denunciados durante mucho tiempo por organizaciones de derechos humanos y por el gobierno de Estados Unidos. Grupos como Amnistía Internacional lo calificaron de preso político, una acusación que el gobierno cubano rechaza.

Alcántara estuvo recluido en una prisión de máxima seguridad, según contó, y se esperaba ser liberado la semana pasada. Pero durante días, afirmaron defensores, aún no podían comunicarse con él y no sabían dónde estaba.

La organización Cubalex, que asesora legalmente a disidentes e informa sobre violaciones de derechos humanos desde fuera del país, presentó el lunes una petición de hábeas corpus en su nombre.

Hasta que abordó un avión el sábado, sus defensores no estaban seguros de su paradero ni de si realmente estaba en libertad.

Alcántara manifestó que su primera parada en suelo estadounidense sería en el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad para hacer una ofrenda.

Otros presos políticos siguen encarcelados, incluido su colega artista Maykel “Osorbo” Castillo Pérez, señalaron sus defensores, y esperaban que la liberación de Alcántara impulsara la exigencia de libertad para Pérez.

Alcántara trajo desde Cuba una estatua rota de la Virgen María, que describió como un símbolo de esperanza y sanación, una oportunidad de volver a unir algo a partir de fragmentos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP