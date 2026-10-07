Arteta extiende contrato con Arsenal hasta 2030 tras salir campeón de Liga Premier

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El técnico de Arsenal Mikel Arteta durante el partido contra Brighton en la Liga Premier, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Brighton. (AP Foto/Kin Cheung) AP

Arteta firmó un acuerdo que lo mantendrá en Arsenal hasta 2030, informó el club el miércoles.

El entrenador español, de 44 años, asumió el cargo en diciembre de 2019 y ahora es, con comodidad, el técnico con más tiempo en el puesto en la Liga Premier.

Llevó a Arsenal al título de liga la temporada pasada, poniendo fin a la espera de 22 años del club para volver a ser campeón de Inglaterra.

“Ya hemos construido un vínculo especial y creado recuerdos que durarán toda la vida, y lo más emocionante es que esto es solo el comienzo de lo que podemos lograr juntos”, dijo Arteta en un comunicado.

Arteta también jugó en Arsenal, donde pasó los últimos cinco años de su carrera.

“Tiene un profundo entendimiento de los valores de Arsenal y los lleva en el corazón”, señalaron los copresidentes de Arsenal, Stan y Josh Kroenke.

“Él sabe lo que este club significa para todos los que están vinculados a él y está comprometido a construir sobre todo lo que hemos logrado juntos”, agregaron. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP