Arteta disfruta ser el 'cazado' y pide al Arsenal deseo para retener la Liga Premier

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El director técnico del Arsenal, Mikel Arteta (derecha), abraza al entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, antes del partido de fútbol de la final de la FA Community Shield entre el Arsenal y el Manchester City en Cardiff, Gales, el domingo 16 de agosto de 2026. (Foto AP/Alastair Grant) AP

Tras dolorosos tropiezos por poco en tres campañas consecutivas, el Arsenal puso fin la temporada pasada a una espera de 22 años para ser campeón de Inglaterra y es el favorito de las casas de apuestas británicas para volver a ganar la liga.

La defensa del título comienza el viernes en casa contra el Coventry.

“En las últimas tres temporadas, en algún momento fuimos primeros y en algún momento estuvimos persiguiendo. Y nunca sabes qué es mejor. Pero si me das a elegir, quiero ser primero. Quiero que nos persigan y quiero tener el control de nuestro futuro, en lugar de depender de alguien más”, comentó Arteta.

Arteta instó a sus jugadores a conservar el hambre que tuvieron la temporada pasada.

“Empezamos desde cero, desde cero, y vamos a tener que demostrar que estamos al nivel para volver a esa posición otra vez. Necesitamos mostrar ese deseo y la ambición de ser mejores de lo que fuimos la temporada pasada, hace un mes, hace una semana”, manifestó.

Bruno Guimaraes, un fichaje de verano procedente del Newcastle, está luchando por estar en condiciones para el partido contra el Coventry después de ser sustituido por una lesión en el muslo derecho en la victoria 3-0 del Arsenal sobre el Manchester City en la Community Shield el domingo.

Arteta también pareció despejar cualquier duda sobre el futuro de Myles Lewis-Skelly, de 19 años, tras informes en la prensa británica sobre una posible salida. Preguntado sobre si Lewis-Skelly seguirá en el Arsenal más allá de esta ventana de transferencias, Arteta respondió: “100%”. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP