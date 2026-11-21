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El portero del Arsenal David Raya sale lesionado en el encuentro ante el Newcastle en la Liga Premier el sábado 21 de noviembre del 2026. (AP Foto/Ian Hodgson) AP

Raya pareció sufrir la lesión al caer al suelo mientras forcejeaba con el delantero del Newcastle William Osula, después de atrapar el balón en un saque de esquina.

El internacional español se mostró dolorido mientras recibía atención y salió del campo acompañado por un miembro del cuerpo médico del Arsenal.

“Ahora lo evaluarán y probablemente mañana le harán una resonancia magnética para ver exactamente qué es”, manifestó el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, y añadió: “porque lo que es, no lo sé”.

Durante las próximas dos semanas y media, el Arsenal enfrenta al Borussia Dortmund y al Real Madrid en la Liga de Campeones, además de partidos contra el Manchester City, el Brentford y el Tottenham en la liga inglesa.

Kepa Arrizabalaga ingresó para reemplazar a Raya a los 70 minutos en St. James' Park.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP