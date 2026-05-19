americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Arsenal atrapa su primer título de la Premier en 22 años tras empate del Man City con Bournemouth

Arsenal se proclamó campeón de la Liga Premier por primera vez desde 2004, después de que el Manchester City empató el martes 1-1 con Bournemouth.

Hinchas de Arsenal celebran mientras observan desde un pub el partido entre Bournemouth y Manchester City por la Liga Premier inglesa, el martes 19 de mayo de 2026, en Londres. (AP Foto/Alberto Pezzali)
Hinchas de Arsenal celebran mientras observan desde un pub el partido entre Bournemouth y Manchester City por la Liga Premier inglesa, el martes 19 de mayo de 2026, en Londres. (AP Foto/Alberto Pezzali) AP

La repartición de puntos puso al asedio por el título del equipo dirigido por Pep Guardiola y con una fecha adicional de la temporada por disputar.

El City necesitaba ganar sí o sí en el Vitality Stadium para llevar la definición hasta el último partido de la campaña el domingo. Pero el empate dejó a Arsenal con una ventaja inalcanzable de cuatro puntos en la cima, con lo que acabó una espera de 22 años por el título de la máxima división del fútbol inglés.

Los hinchas de Arsenal celebraron eufóricamente fuera de su Emirates Stadium cuando se conoció el marcador.

El City amenazó con una agónica reacción cuando Erling Haaland anotó en el tiempo de descuento para nivelar el marcador, pero fue demasiado tarde para conseguir el gol de la victoria.

Junior Kroupi adelantó a Bournemouth a los 38 minutos.

Los jugadores de Mikel Arteta ahora pueden codearse junto a íconos del club de Londres como Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Ian Wright, quienes anteriormente llevaron a los Gunners a la cima del fútbol inglés. Y este Arsenal todavía podría escribir otro glorioso capítulo al ganar la Liga de Campeones por primera vez en su historia a finales de este mes.

Pensar en el duelo contra el reinante campeón Paris Saint-Germain en Budapest pueden quedar en segundo plano por ahora.

Ahora es momento de celebración y alivio para Arteta, tras terminar subcampeón de la liga durante tres temporadas consecutivas.

En temporadas consecutivas, en 2023 y 2024, vio cómo el City de Guardiola recortó la ventaja de Arsenal para coronarse campeón. Y el año pasado dejó escapar otra oportunidad al quedar segundo detrás de Liverpool.

Una vez más, Arsenal marcó el paso durante la mayor parte de esta campaña y, pese a ver cómo su ventaja de puntos se desvanecía durante un emocionante tramo final, por fin se consagró tras una espera de décadas.

El último Arsenal campeón fue el llamado equipo de los “Invencibles” de 2004, que bajo el mando de Arsène Wenger completó toda una campaña sin perder en la liga.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: Ni siquiera tienen pruebas

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: "Ni siquiera tienen pruebas"

EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter