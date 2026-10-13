Arrestan a periodista japonés en la región rusa de Sajalín por cargos de espionaje

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El arresto se produce en medio de un aumento de las tensiones entre Rusia y Japón tras el viaje que realizó en agosto el presidente ruso Vladímir Putin a las islas Kuriles, el archipiélago del Pacífico controlado por Moscú y reclamado por ambos países.

El Servicio Federal de Seguridad, principal organismo sucesor de la KGB, señaló en un comunicado, difundido por agencias de noticias rusas, que el japonés, que trabajaba para el periódico Hokkaido Shimbun, era sospechoso de recopilar información relacionada con la capacidad de defensa de Rusia en nombre de una agencia de inteligencia japonesa.

El organismo indicó que el sospechoso, cuya identidad no reveló, fue detenido en Yuzhno-Sajalinsk, la principal ciudad de la isla de Sajalín, cuando se preparaba para salir de Rusia. También precisó que el sospechoso fue trasladado en avión a Moscú, donde un tribunal ordenó el martes que permaneciera encarcelado mientras avanza la investigación.

La región rusa de Sajalín incluye la isla de Sajalín y las cuatro islas más meridionales de la cadena de las Kuriles, que Japón denomina los Territorios del Norte. En agosto, Putin visitó Iturup, una de las islas.

La Unión Soviética arrebató las islas Kuriles a Japón en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y la disputa en curso ha impedido que los países firmen un tratado de paz que ponga fin formalmente a sus hostilidades. Moscú ha rechazado las quejas de Tokio, reafirmando que la “soberanía y jurisdicción de Rusia sobre las islas Kuriles del sur son absolutamente inquebrantables”.

A pesar de décadas de esfuerzos diplomáticos para negociar un acuerdo, no se han producido resultados visibles. A lo largo de los años, Moscú, también ha reforzado su presencia militar en las Kuriles con medidas que parecieron subrayar su firme postura en la disputa.

____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP