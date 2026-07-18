americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Arrestan a padre e hijo por retener a punta de pistola a 2 empleados de Servicio Forestal de EEUU

REDDING, California, EE.UU. (AP) — Las autoridades pretenden presentar cargos federales a un padre y su hijo por secuestro luego que ataron con bridas plásticas a dos empleados del Servicio Forestal de Estados Unidos y los mantuvieron a punta de pistola dentro de un remolque en el norte de California, cerca del monte Shasta.

El jefe del Servicio Forestal, Tom Schultz, indicó que los dos trabajadores realizaban operaciones rutinarias en el Bosque Nacional Shasta-Trinity al momento de ser capturados el jueves. Fueron liberados la madrugada del viernes tras permanecer retenidos durante más de 12 horas cerca del lago Gunboot.

“Quiero decir lo profundamente agradecidos y aliviados que estamos de que nuestros dos empleados hayan sido liberados sanos y salvos", dijo Schultz. "Su bienestar sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

El sospechoso, de 49 años, y su hijo adulto se entregaron alrededor de las 2:30 de la mañana del viernes y salieron del remolque llevando un fusiles de asalto y cuchillos. El hombre también informó a las autoridades que tenía granadas.

Poco después que agentes de policía del condado Siskiyou llegaran a la zona remota alrededor del mediodía del jueves, desplegaron drones para ayudar a localizar el remolque y comenzaron a solicitar apoyo de otras agencias del orden, incluido el FBI.

El agente especial interino a cargo del FBI en Sacramento, Brian Tosh, señaló que es afortunado que nadie resultara herido durante el enfrentamiento.

“Situaciones de crisis como esta no suelen terminar con todos saliendo del lugar a salvo”, señaló Tosh.

El fiscal federal Eric Grant indicó que planea acusar a ambos hombres de secuestrar a empleados federales, pero el sábado por la tarde no figuraban cargos en los registros judiciales en línea.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

ARCHIVO – La jueza de circuito del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, sale del tribunal federal después de una audiencia en Milwaukee, el 15 de mayo de 2025. (AP Foto/Andy Manis, Archivo)

Exjueza de Wisconsin será sentenciada por ayudar a un inmigrante a evadir al ICE

Destacados del día

ALEJANDRO CUERVO ROMPE EL SILENCIO: pide perdón tras escándalo por sus comentarios sobre relaciones con animales

ALEJANDRO CUERVO ROMPE EL SILENCIO: pide perdón tras escándalo por sus comentarios sobre relaciones con animales

EEUU cumplió la advertencia de Trump y bombardeó cinco puentes clave en Irán durante la sexta noche de ataques

EEUU cumplió la advertencia de Trump y bombardeó cinco puentes clave en Irán durante la sexta noche de ataques

Fallece hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 30 años durante un viaje a Barbados
TRAGEDIA

Fallece hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 30 años durante un viaje a Barbados

Miembros del Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminalística de Venezuela recuperan el cuerpo de una de las dos hijas de Yolimar Torres, a quien la familia encontró entre los escombros de un edificio derrumbado por los dos terremotos, en La Guaira, Venezuela, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Cifra de fallecidos por sismos en Venezuela se eleva a más de 5.000

Bruno Rodríguez acusa a EE.UU. de guerra psicológica contra Cuba y advierte baño de sangre

Bruno Rodríguez acusa a EE.UU. de guerra psicológica contra Cuba y advierte "baño de sangre"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter