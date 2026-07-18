Arrestan a padre e hijo por retener a punta de pistola a 2 empleados de Servicio Forestal de EEUU

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El jefe del Servicio Forestal, Tom Schultz, indicó que los dos trabajadores realizaban operaciones rutinarias en el Bosque Nacional Shasta-Trinity al momento de ser capturados el jueves. Fueron liberados la madrugada del viernes tras permanecer retenidos durante más de 12 horas cerca del lago Gunboot.

“Quiero decir lo profundamente agradecidos y aliviados que estamos de que nuestros dos empleados hayan sido liberados sanos y salvos", dijo Schultz. "Su bienestar sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

El sospechoso, de 49 años, y su hijo adulto se entregaron alrededor de las 2:30 de la mañana del viernes y salieron del remolque llevando un fusiles de asalto y cuchillos. El hombre también informó a las autoridades que tenía granadas.

Poco después que agentes de policía del condado Siskiyou llegaran a la zona remota alrededor del mediodía del jueves, desplegaron drones para ayudar a localizar el remolque y comenzaron a solicitar apoyo de otras agencias del orden, incluido el FBI.

El agente especial interino a cargo del FBI en Sacramento, Brian Tosh, señaló que es afortunado que nadie resultara herido durante el enfrentamiento.

“Situaciones de crisis como esta no suelen terminar con todos saliendo del lugar a salvo”, señaló Tosh.

El fiscal federal Eric Grant indicó que planea acusar a ambos hombres de secuestrar a empleados federales, pero el sábado por la tarde no figuraban cargos en los registros judiciales en línea. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP