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Arrestan al jefe de despacho del exalcalde de NY Eric Adams en investigación por soborno

NUEVA YORK (AP) — El jefe de despacho del exalcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y más personas fueron arrestadas como parte de una investigación sobre un presunto esquema de sobornos relacionado con un contrato municipal, según una persona familiarizada con el asunto.

Manhattan visto desde la Estatua de la Libertad, el 31 de enero de 2014, en Nueva York. (Foto AP/Ted S. Warren, Archivo)
Manhattan visto desde la Estatua de la Libertad, el 31 de enero de 2014, en Nueva York. (Foto AP/Ted S. Warren, Archivo) AP

Frank Carone, junto con su hermano y otras dos personas, fue detenido, indicó la fuente, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre los detalles del caso y habló bajo condición de anonimato.

Por el momento no había más detalles. Se espera que las acusaciones formales se hagan públicas más tarde el miércoles.

El abogado de Carone, Arthur Aidala, calificó la acusación formal de “débil” y “basada en pruebas puramente circunstanciales que no valen el papel en el que están impresas”.

“La acusación formal de hoy es un día triste para nuestro sistema de justicia penal", señaló Aidala en un comunicado. "Ejemplifica que el gobierno primero encuentra un objetivo y luego dedica tres años y enormes recursos de los contribuyentes a encontrar un delito”.

En un comunicado aparte, Todd Shapiro, portavoz de Adams, señaló que Carone “dedicó décadas de su vida al servicio público, a la profesión jurídica y a ayudar a incontables personas, empresas y organizaciones benéficas en toda Nueva York”.

“Este es un asunto legal en curso y mis oraciones están con su familia”, añadió el comunicado de Shapiro.

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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