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Arrestan a 8 estudiantes por irrumpir en una base militar de EEUU en Corea del Sur

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Ocho estudiantes surcoreanos fueron detenidos el martes por presuntamente irrumpir en una base aérea de Estados Unidos mientras gritaba consignas antiestadounidenses, informaron las autoridades surcoreanas.

ARCHIVO - El Air Force One con el presidente estadounidense Joe Biden llega a la Base Aérea de Osan en Pyeongtaek, Corea del Sur, el viernes 20 de mayo de 2022. (Foto AP/Lee Jin-man, archivo)
ARCHIVO - El Air Force One con el presidente estadounidense Joe Biden llega a la Base Aérea de Osan en Pyeongtaek, Corea del Sur, el viernes 20 de mayo de 2022. (Foto AP/Lee Jin-man, archivo) AP

Personal militar de Estados Unidos detuvo a los cuatro hombres y cuatro mujeres después de que presuntamente ingresaran en la Base Aérea de Osan, cerca de la capital, Seúl. Posteriormente fueron transferidos a la custodia de las autoridades surcoreanas, indicó la policía.

Según la policía, los estudiantes estaban siendo investigados en virtud de una ley que protege las instalaciones militares en Corea del Sur, y todos invocaron su derecho a guardar silencio durante los interrogatorios.

La policía señaló que los estudiantes gritaron consignas en el lugar, entre ellas: “Aplasten a la 7ª Fuerza Aérea de Estados Unidos”.

Un comunicado del ejército de Estados Unidos indicó que el grupo intentó ingresar ilegalmente a la base por la puerta principal y que “los intentos no autorizados de acceder a una instalación militar de Estados Unidos se toman con extrema seriedad”.

El incidente se abordará de conformidad con las leyes y los procedimientos aplicables de Estados Unidos y Corea del Sur, señaló el ejército.

La Unión Progresista de Estudiantes Universitarios de Corea dijo en un comunicado en Facebook que los detenidos eran miembros que intentaban protestar contra lo que calificó como la oposición del ejército de Estados Unidos a un proyecto de clúster de semiconductores en Corea del Sur.

La policía surcoreana declinó hacer comentarios sobre el comunicado del grupo, al que tampoco se refirió el ejército de Estados Unidos.

La agencia de noticias Yonhap informó que Estados Unidos dijo que tiene intereses importantes en un aeropuerto militar que está previsto reubicar debido al proyecto de semiconductores.

Hay unos 28.500 soldados de Estados Unidos desplegados en Corea del Sur para ayudar a disuadir una posible agresión de Corea del Norte, un legado de la Guerra de Corea de 1950-1953, que terminó con un armisticio, no con un tratado de paz.

Las encuestas han mostrado de manera constante que la mayoría de los surcoreanos apoya la alianza militar entre Estados Unidos y Corea del Sur, pero la presencia de Estados Unidos y su papel en la turbulenta historia moderna de Corea del Sur también han sido, desde hace tiempo, fuentes de sentimiento antiestadounidense entre muchos surcoreanos.

En 2019, la policía arrestó a cuatro estudiantes que irrumpieron en la residencia del embajador de Estados Unidos en Seúl mientras protestaban por las exigencias del gobierno de Trump de que el país pagara más para cubrir los costos de las tropas de Estados Unidos allí.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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