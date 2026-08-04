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Arraez logra 2 hits y 2 impulsadas y Luzardo lanza 8 en blanqueada de Filis 5-0 ante Nacionales

FILADELFIA (AP) — El venezolano Luis Arraez conectó dos hits e impulsó dos carreras en su debut con Filadelfia, su compatriota Jesús Luzardo permitió cuatro hits en ocho entradas y los Filis vencieron 5-0 a los Nacionales de Washington la noche del martes para su cuarta victoria consecutiva.

Luis Arraez, de los Filis de Filadelfia, completa su swing tras conectar un doblete productor contra el lanzador de los Nacionales de Washington, Zack Littell, durante la tercera entrada de un partido de béisbol el martes 4 de agosto de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Slocum)
Luis Arraez, de los Filis de Filadelfia, completa su swing tras conectar un doblete productor contra el lanzador de los Nacionales de Washington, Zack Littell, durante la tercera entrada de un partido de béisbol el martes 4 de agosto de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Slocum) AP

Trea Turner añadió tres hits y una carrera impulsada para Filadelfia, que inició la jornada con una ventaja de dos juegos en la carrera por el comodín de la Liga Nacional.

Bateando cuarto, Arraez remolcó a Turner desde segunda base con un sencillo hacia la banda contraria ante el abridor de los Nacionales, Carson Palmquist (0-2), en la primera entrada para darle a Filadelfia ventaja de 1-0, y volvió a impulsar a Turner en el tercer inning de tres carreras de Filadelfia con un doble al jardín derecho frente a Zack Littell.

Ese respaldo ofensivo fue más que suficiente para el zurdo All-Star Luzardo (10-5), quien ponchó a siete.

Los Filis realizaron varios ajustes en su alineación para acomodar a Arraez en la segunda base, en especial al mover al dos veces MVP Bryce Harper de la primera base al jardín derecho.

El derecho Caleb Kilian, a quien los Filis también obtuvieron de los Gigantes en el canje por Arraez, lanzó una novena entrada sin permitir carreras.

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