americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Arquero Raúl Rangel contiene un penal para que Chivas se imponga 3-2 a Monterrey en la Liga MX

MONTERREY, Méxic (AP) — El arquero Raúl Rangel atajó un penal cuando el partido expiraba para que Chivas preservara el sábado la victoria de visita 3-2 ante Rayados, y así afianzarse en el liderato del torneo Clausura de la Liga MX.

Uros Djurdjevic ejecutó la pena máxima durante el octavo minuto del descuento, después de que en los últimos 10 minutos Rayados marcó un par de dianas que apretaron el marcador.

Chivas controló el partido después de los tantos de Armando González, a los 18 minutos, José Castillo, a los 46, y Bryan González, a los 55; los últimos dos con sendos disparos desde fuera del área.

El triunfo se complicó para las Chivas luego de que Djurdjevic recortó a los 88 y Ricardo Chávez hizo el segundo de los anfitriones a los 90+3.

El árbitro Víctor Cáceres Hernández marcó el penal con el que concluiría el partido tras unas manos no Bryan González. Rangel fue a su banca para charlar con el técnico Gabriel Milito antes de atajarlo, al lanzarse a su costado izquierdo y quedarse con las dos manos con el balón.

Chivas hilvanó con este resultado su cuarta victoria, coincidiendo con el buen momento goleador de ‘La Hormiga’ González, para asegurarse irse al parón de la Fecha FIFA como líder con 30 unidades, luego de celebrar su 10ma victoria del campeonato.

Rayados quedó fuera de la zona de liguilla al ubicarse en la 9na posición con 14 puntos, luego de hilvanar su tercera jornada sin victoria (dos derrotas y un empate).

Con su efectiva actuación, ‘La Hormiga’ González ya alcanzó en el liderato de goleo al brasileño Joao Pedro (San Luis) con 10 dianas. Ambos futbolistas junto con el portugués Paulinho (Toluca) fueron monarcas de goleo del pasado Apertura 2025 con 12 dianas.

Tanto José Castillo como Bryan González se estrenaron como goleadores en este campeonato con sus soberbias definiciones desde muy lejos de la portería rival.

OTROS RESULTADOS

Con tantos de Fernando Beltrán, minuto 37, y Miguel Rodríguez, al 90’+4′, el León puso fin a una racha de tres derrotas al vencer 2-1 a San Luis, por los que marcó Sébastien Salles-Lamonge a los 41.

La victoria de los esmeraldas coincide con el primer juego en el banquillo del argentino Javier Gandolfi, quien fue presentado el viernes como nuevo estratega ante la salida de Ignacio Ambriz.

El triunfo dejó al León en la 11ra posición con 13 puntos; San Luis se estancó en el 14to sitio con 11.

En otro partido, Atlas empató 0-0 con Querétaro en casa.

Los rojinegros son 6tos con 18 unidades; Gallos es 17mo con ocho puntos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba sufre segundo apagón total en una semana tras colapso del sistema eléctrico nacional

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

Silvio Rodríguez recibe fusil AKM en acto con Díaz-Canel y desata polémica en Cuba

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter