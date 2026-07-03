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Aroldis Chapman fija récord de ponches como relevista y Medias Rojas frena 5-2 a los Angelinos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Aroldis Chapman estableció el récord de las Grandes Ligas de ponches como relevista después de que el novato Jake Bennett permitió cinco hits mientras lanzaba hasta la octava entrada en la victoria de los Medias Rojas de Boston la noche del viernes por 5-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Jake Bennett, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 3 de julio de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/William Liang)
El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Jake Bennett, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 3 de julio de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/William Liang) AP

Chapman, de 38 años, rompió el récord de Hoyt Wilhelm con su ponche número 1.364 de por vida como relevista cuando ponchó al dominicano Denzer Guzman para abrir la novena. Wilhelm, conocido por su nudillo, lanzó por última vez en 1972.

Caleb Durbin conectó un jonrón solitario en el inicio de una gira de nueve juegos para los Medias Rojas, que han ganado seis de ocho.

En apenas su séptima apertura en las Grandes Ligas, Bennett (3-3) ponchó a seis sin otorgar bases por bolas mientras dominaba a los Angels, últimos en la clasificación, hasta su octava entrada de dos carreras.

Bennett retiró a 22 de los primeros 24 bateadores de LA antes de que Jose Siri conectara un jonrón en la octava por los Angels, que han perdido cuatro seguidos.

Reid Detmers (3-6) tuvo problemas durante cinco entradas al cargar con su primera derrota en ocho aperturas desde el 19 de mayo para Los Ángeles, al permitir cinco carreras con siete hits y tres bases por bolas.

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