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Armada de Ecuador busca a 14 tripulantes tras naufragio de embarcación en el Pacífico

QUITO (AP) — Al menos 14 pescadores eran buscados el sábado por unidades guardacostas de la Armada de Ecuador, luego que la víspera su embarcación presuntamente naufragó en aguas del Pacífico, informó la institución.

El navío “Domenica L.”, que zarpó con “documentación en regla” desde el puerto de Posorja en la ciudad de Guayaquil, había perdido la señal satelital el viernes a 34 millas al suroeste de la península de Santa Elena, informó el capitán Pablo Calderón, en una rueda de prensa en la noche.

Tras la alerta, los protocolos de emergencia se activaron y se rescató con vida a seis de los 20 ocupantes de la embarcación, cuyo estado de salud es “estable”, precisó el vocero naval.

La búsqueda de las otras 14 personas que estaban a bordo continúa con unidades guardacostas y medios aeronavales, confirmó el sábado a The Associated Press la oficina de prensa de la Armada.

Se presume que las “condiciones oceanográficas adversas” hicieron zozobrar a la embarcación, según declaró el capitán Calderón, aunque explicó que las causas se determinarán en una investigación sobre el siniestro marítimo.

Las autoridades navales ecuatorianas no han vinculado el caso de “Doménica L” con el de las otras embarcaciones.

FUENTE: AP

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