Aria Vega, una nominada al Latin Grammy originaria de Barranquilla

En esta imagen la portada del sencillo "Compa coleto (uy_como)" de Aria Vega en una imagen proporcionada por Warner Music Latina. (Warner Music Latina via AP) AP

“¡Qué emoción! Esa nominación de mejor artista todavía me tiene soñando”, dijo en entrevista por videollamada desde su natal Barranquilla. “Uno solo puede ganar una vez y solo puede quedar nominado una vez. Entonces digamos que lleva una intención muy especial esa categoría”.

Al momento de conocer su nominación, Vega se encontraba en Madrid en un spa acompañada por su maquillista. Este año son 11 los nominados a nuevo artista y el de Vega sonó después de varios.

“La verdad en cuestión de sentimiento es como indescriptible. O sea, es muy difícil poner en palabras lo que yo siento”, dijo. “Todas estas cosas, todas estas bendiciones que han llegado a mi vida, y estoy demasiado agradecida por eso. Todo lo que le pedía a Dios en mis oraciones, todo lo que hablé con él, siento que se está haciendo una realidad y eso me llena de mucha emoción”.

Recientemente, Vega, quien también es conocida como La Nena de Quilla, estuvo de gira por Estados Unidos con fechas en Boston, Nueva York y Los Ángeles. Su siguiente parada es Las Vegas para los Latin Grammy, que se entregarán el 12 de noviembre.

Vega ha lanzado sencillos como “Compa coleto (uy_como)”, “Tototo (+4)”, “Cule poco (Sirena_besarico_costeña)” y “Ay mamá (Mi tiburón)”. Su colaboración con Ryan Castro en “Chévere (premium_remix)” llegó al número 1 en las listas Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard. Actualmente está trabajando en el que será su álbum debut.

Hace poco Vega abrió uno de los conciertos de Shakira en su residencia en Madrid en el Macondo Park, la miniciudad creada por Shakira para hacer toda una experiencia para los asistentes a estas presentaciones.

“Esa palabra, Macondo, dentro de la literatura colombiana cobra demasiado sentido con mi música y con mi identidad caribe”, dijo.

Costeñita Core

Desde que era niña, Vega tenía interés en la música y cantaba en el coro de la iglesia y el de su colegio. Cuando tenía 17 años se animó a participar en el reality Latin American Idol Colombia y llegó a estar entre los cuatro primeros lugares. Vega todavía recuerda con cariño la valentía que tuvo de formar parte de ese programa a pesar de ser menor de edad.

“Que no me importara nada de lo que dijeran ni mis compañeritos”, dijo. “Siento mucho orgullo de mí misma, como de la persona, de tener el carácter de decir ‘yo me voy a presentar a esto’”.

Vega dice que su estilo es el Costeñita Core, al cual define como “un tipo de energía” propia de la costa caribe de Colombia donde creció, que se manifiesta en todos los sentidos y en la música.

“Hay una vibra única acerca de la costa caribe colombiana, en las costas en general, y cómo uno percibe la vida, cómo uno vive”, dijo. “Pero también se combinan como todos estos elementos culturales de la comida, las siluetas de los vestuarios”.

La música pop de Vega deja sentir esta influencia caribeña, afro y folclórica de Barranquilla.

“Yo diría que es música afrocaribeña, hecha por y vista desde los ojos de una optimista”, señaló.

Aria Vega es su nombre artístico, lo eligió por recomendación de su abuela materna, quien se apellida Vega.

“Ella me decía: ‘Ese es el nombre de los artistas de la familia’”, señaló la intérprete, cuyo nombre verdadero es Mariana Padilla. “Yo tenía un abuelo Vega que era guitarrista y eso se le quedó a mi abuela en la cabeza”.

El Aria es un derivado de Mariana, explicó.

Su abuela la acompaña en momentos importantes como pruebas de vestuario y fue de las primeras en enterarse de su nominación. Vega dice que le cuesta trabajo comprender algunas cosas que pasan en su carrera, pues su abuela padece Alzheimer.

FUENTE: AP