Milei prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública

El presidente de Argentina, Javier Milei, toca el Muro de las Lamentaciones, el punto sagrado de oración de los judíos, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el martes 6 de febrero de 2024. Milei reaccionó desde Israel, donde está de gira, el martes para rechazar que su reforma económica deba tramitarse desde cero por falta de apoyos en la Cámara de Diputados. (AP Foto/Leo Correa)