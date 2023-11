Las reacciones de los líderes internacionales ante el aplastante triunfo electoral de Javier Milei

Entretanto, el ex presidente Donald Trump aplaudió el contundente triunfo de Milei y dijo: “Make Argentina Great Again”.

Por su parte, aunque el régimen cubano no ha emitido declaración oficial, el diario Granma dedicó apenas un párrafo en Hilo Directo, una sección que compila noticias breves, para informar los resultados de los comicios argentinos.

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

“El candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, obtuvo este domingo más del 55% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones generales, y será el próximo presidente de Argentina. Con más del 90% de las boletas escrutadas, Milei superaba los diez puntos porcentuales de ventaja sobre el representante de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien reconoció su derrota y felicitó al candidato rival”.

Silencio también desde el Palacio de Miraflores, aunque la líder opositora y candidata presidencial María Corina Machado, escribió:

“Felicitaciones a todos los argentinos por un proceso electoral ejemplar, y a su presidente electo, Javier Milei (…) la lucha por el cambio y la libertad avanza en América Latina”.

Gabriel Boric, el presidente del vecino Chile, saludó a Milei por su triunfo y “a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota”.

CHILE-BORIC-CONSTITUCIÓN El presidente chileno, Gabriel Boric, mira la final de natación de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el lunes 23 de octubre de 2023. De gira por el sur del país, el mandatario se pronunció el 31 de octubre de 2023 en contra del proyecto constitucional que irá a plebiscito en diciembre y aseguró que es un texto sin "consenso". (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

“Como Presidente de Chile trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos y todas”, dijo el mandatario socialista chileno.

Otro que tragó bilis y sonrió fue Luiz Inácio Lula Da Silva, el presidente de Brasil, quien emitió un fugaz mensaje, sin mencionar siquiera al ganador.

BRASIL-SEGURIDAD El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla durante un desayuno con periodistas en el palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, el viernes 27 de octubre de 2023, en su 78mo cumpleaños. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

“La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por conducir el proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de manera ordenada y pacífica. Le deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno. Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará disponible para trabajar junto a nuestros hermanos argentinos”, dijo Lula.

El que no pudo esconder su pesar y frustración fue el ex guerrillero y actual mandatario de Colombia, Gustavo Petro.

“Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, escribió Petro en la red social X, por donde recibió una rápida y contundente respuesta de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele.

“Ahora dilo sin llorar”, le pidió Bukele en tono de burla al colombiano, con quien ha tenido varios encontronazos en las redes sociales.

GUATEMALA-ELECCIONES EFECTO BUKELE ARCHIVO - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla con la prensa en el Palacio Nacional de México después de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, el 12 de marzo de 2019. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

La respuesta de Bukele, quien sí celebró la victoria de Milei, alcanzó en poco tiempo más de 13 mil reproducciones y fue acompañada de comentarios críticos a Petro, quien prefirió cuestionar la decisión de la mayoría del pueblo argentino y puso por encima la rivalidad política con el nuevo presidente argentino.

Y 12 años después, se ha vuelto viral, a modo de sorna, el video de un discurso de Cristina Fernández de Kirchner en 2011, cuando dijo a sus detractores:

“Si quieren cambiar el modelo económico, lo que deben hacer es crear un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas”.

Milei le tomó la palabra y resultó el candidato más votado en los últimos 50 años en Argentina