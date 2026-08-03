Argentina: Vélez Sarsfield derrota a Independiente y alcanza el liderato en soledad en el grupo A

El joven Thiago Aguirre, nacido en 2009, consiguió la anotación a los 69 minutos. Vélez suma 9 puntos sobre 9 posibles en su zona.

El primer tiempo fue equilibrado. El local tuvo más la pelota, pero ninguno de los dos logró inquietar demasiado al arquero rival.

El segundo tiempo fue similar sólo que los camiseta azul y blanca consiguieron anotar.

Los juveniles Thiago Aguirre y Simón Escobar, ambos de 17 años, que ingresaron en el complemento, le dieron más dinámica al ataque velezano. Así fue que llegó el único gol del cotejo.

El lateral Joaquín García se hizo espacio para centrar desde la posición de extremo derecho. Y Aguirre cabeceó arriba a un ángulo para marcar el tanto velezano.

“Hoy tocó correr un poco más. Intento dejar todo en la cancha”, dijo el velezano Matías Pellegrini después del partido en la transmisión de TV. “Vélez tiene un semillero impresionante. Sube uno y el que viene es mejor”.

En tanto, Talleres goleó a domicilio por 4-0 a Platense para los primeros tres puntos de Jorge Sampaoli como DT de los albiazules. El brasileño Rick Lima marcó a los 42. Ampliaron Valentín Depietri a los 68, el propio Rick a los 73 y Franco Cristaldo a los 76.

Sarmiento venció por 2-1 a Independiente Rivadavia. Mauricio Martínez y Julián Mavilla fueron los goleadores del conjunto verde. Matías Fernández marcó de penal para los azules.

Más tarde se jugaban estos partidos: Huracán-Atlético Tucumán y Central Córdoba-San Lorenzo.

Rosario Central derrotó como visitante por 1-0 a River Plate y profundizó su crisis de resultados el domingo. Newell’s Old Boys y Boca Juniors empataron 2-2 el mismo día.

Otros resultados: Estudiantes (Río Cuarto) 0, Banfield 0; Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 2, Unión 0; Belgrano 0, Argentinos Juniors 1; Estudiantes (La Plata) 3, Defensa y Justicia 0; Racing 1, Tigre 3 (sábado); Deportivo Riestra 0, Barracas Central 1; Aldosivi 1, Gimnasia (La Plata) 2; Lanús 0, Instituto 0 (domingo).

Posiciones: zona A: Vélez 9 puntos; Independiente, Gimnasia (M), Instituto 6 puntos; Newell’s, Defensa 4; Talleres, Riestra, Estudiantes (LP), Lanús, San Lorenzo 3; Platense, Unión, Boca 1; Central Córdoba 0.

Zona B: Argentinos, Barracas 9 puntos; Gimnasia (LP) 6; Atl. Tucumán, Ind. Rivadavia, Banfield, Ros. Central, Racing, Estudiantes (RC) 4; Tigre, Belgrano, Huracán, Sarmiento 3; Aldosivi 1; River 0.

Próxima fecha (cuarta): Rosario Central-Aldosivi, Ind. Rivadavia-Estudiantes (RC), Riestra-Estudiantes (LP), Atl. Tucumán-Sarmiento, Tigre-River, Boca-Vélez, Independiente (A)-Platense, Instituto-Gimnasia (M), San Lorenzo-Huracán, Defensa-Newell’s, Gimnasia (LP)-Barracas, Argentinos-Racing, Banfield-Belgrano, Unión-Central Córdoba, Talleres-Lanús.

FUENTE: AP