Argentina tendrá ante Bolivia su primera prueba tras la era Messi

El seleccionador de Argentina Lionel Scaloni en conferencia de prensa antes del partido amistoso ante Bolivia el martes 29 de septiembre del 2026. (AP Foto/Gustavo Garello) AP

Si bien la leyenda de 39 años se despedirá formalmente de la Albiceleste ante Benín el 6 de octubre tras 21 años defendiendo los colores de su país, la era post Messi se pondrá en marcha este miércoles ante la Verde en el estadio Kempes de la provincia de Córdoba. Tres días después, se medirá contra Burkina Faso en Buenos Aires.

Scaloni confirmó el martes en rueda de prensa que al menos por ahora ningún futbolista vestirá la emblemática camiseta número 10 con la que Messi levantó la Copa del Mundo 2022 y disputó la mayoría de sus 207 partidos con Argentina.

“En estos partidos no tenemos la obligación, hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie”, explicó el técnico. “La idea es que se la quede uno con todo lo lindo que es llevarla. Por ahora no lo hemos decidido”.

Messi anunció a fines de agosto que ponía fin a su carrera internacional. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos atrás que merecen estar”, dijo el 10 en una carta pública.

En la última Copa del Mundo, la sexta de su carrera, Messi jugó los ocho partidos y anotó ocho goles. Cerró su carrera con la selección como máximo artillero histórico con 125 goles, de los cuales 21 fueron en Mundiales. Quedó a uno del francés Kylian Mbappe, máximo goleador de la competencia.

Ante del desafío que se le plantea a la Argentina tras el retiro del mejor futbolista de su historia, Scaloni planteó que “le buscaremos la vuelta para jugar de otra manera”.

“Para eso están estos partidos, para probar. Sin olvidarnos que nuestro fútbol pasa a través de la pelota. A partir de ahí, veremos qué hacemos”, remarcó.

En la primera prueba futbolística sin Messi, Scaloni decidió que los artilleros Álvarez y Martínez convivan en el frente de ataque, una variante que por lo general había descartado anteriormente argumentando que el equipo quedaba descompensado.

“Van a jugar juntos al menos este partido. Es una linda prueba para que se muestren. En el futuro ya veremos”, analizó Scaloni.

Si bien no confirmó el once titular, Argentina saldrá con la mayoría de los jugadores que disputaron la final ante España en el último Mundial, entre ellos el arquero Emiliano Martínez, Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina y Alexis Mac Allister.

Las novedades serían la inclusión de Agustín Giay como lateral derecho; Exequiel Palacios en lugar de Enzo Fernández, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras la expulsión en la final, y Valentín Barco como tercer volante.

El talentoso Nicolás Paz, del Como de Italia, tendrá la responsabilidad de la creación en lugar de Messi.

Romero capitán

Scaloni oficializó que el zaguero del Atlético Madrid llevará la cinta de capitán en reemplazo de Messi.

“Además de ser un gran jugador, tenía que aceptar la responsabilidad y la aceptó”, comentó Scaloni. “Pensamos que por su nivel va a estar defendiendo siempre a la selección”.

El estratega, no obstante, advirtió que el temperamental zaguero deberá controlar su comportamiento dentro de la cancha.

“Tendrá que mejorar muchísimas cosas, es un jugador demasiado voluntarioso por decirlo de alguna manera y eso lo va a tener que mejorar porque todos lo van a estar viendo”, afirmó el técnico.

Un guiño a su continuidad

Tal como lo había adelantado hace una semana, Scaloni tiene encaminada la renovación de su contrato que vence el 31 de diciembre.

“Lo importante es que las ganas están”, enfatizó el entrenador. “Tuve que repensar, ver el tema deportivo que es importante, sin olvidar lo económico. Analizar qué nos queda, qué es lo que viene. Estamos ilusionados con eso. Y eso es lo más importante que me ha abierto para poder llegar a un acuerdo”.

Scaloni había dejado trascender que podría dejar el cargo tras la derrota en la final de la Copa del Mundo el pasado 19 de julio. Pero en los últimos días, se reunió con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, para negociar un nuevo contrato hasta el Mundial 2030, en el que Argentina será uno de los co-anfitriones.

“Siempre vamos a competir, eso lo tengo bien claro, por eso la decisión de intentar seguir”, sostuvo. “Vemos que material hay, hay ganas de estar. Ningún futbolista me dijo que no quería venir en esta fecha. Es una buena señal. Tenemos garantizado que vamos a competir contra todos. Vamos a estar en buen nivel, no tengo dudas”.

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FUENTE: AP