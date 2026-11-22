Almada marcó a los 14 minutos de penal y a los 88. Empató transitoriamente Ramiro Carrera a los 31. El segundo gol del club de la banda roja fue anotado por Tobías Andrada a los 68.

El rival de los millonarios en los cuartos de final sale del cruce que más tarde jugaban Instituto y Huracán.

El arsenal ofensivo riverplatense fue suficiente para vencer ante un rival ordenado.

Los locales abrieron el marcador desde los 12 pasos. Carlos Izquierdoz (Lanús), en su intento por rechazar, golpeó el rostro de Nicolás Otamendi adentro del área visitante a los 11.

El internacional Almada convirtió la pena máxima con un disparo seco al medio.

El conjunto granate mantuvo el equilibrio entre defensa y ataque, y consiguió la igualdad. Una jugada colectiva por la derecha del ataque de la visita la culminó Carrera con una definición certera para el 1-1.

River logró desnivelar el marcador por segunda vez. Thiago Almada ejecutó un tiro libre que dio en el travesaño. El balón le quedó al juvenil Andrada que definió de primera.

Almada marcó su segundo gol personal al culminar un contragolpe encabezado por el propio Tobías Andrada. Éste pasó al internacional en el momento justo para que defina frente al arquero Nahuel Losada.

“Contento que pudimos ganar. Sabía que no estaba teniendo un buen nivel. Tuvo unos días difíciles”, dijo Thiago Almada en la transmisión de TV post partido. “Me ayudó mucho el apoyo de Scaloni, estar en la selección (argentina)”. “Necesitamos ganar. Jugar bien”.

También en octavos, Rosario Central venció por 3-1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Gigante de Arroyito. Jaminton Campaz abrió la cuenta de los centralistas al definir de derecha tras una buena finta a los 5 minutos. Enzo Copetti definió bien para el 2-0 a los 7. El tercero se produjo en contra cuando Lautaro Carrera pateó a su propia valla después de un centro bajo de Vicente Pizarro a los 39.

Ángel Di María, que arrastra una lesión, ingresó desde el banco a los 66.

Facundo Lencioni descontó para los blanquinegros al aprovechar un mal rechazo del portero Jeremías Ledesma a los 90.

Esta instancia del torneo comenzó el viernes con la victoria por penales de Vélez Sarsfield frente a Belgrano, el campeón del Apertura. Los velezanos ganaron por 3-1 desde los 12 pasos tras el entretenido empate 2-2 en su estadio.

El sábado, Barracas Central, el club de Claudio “Chiqui” Tapia, superó como visitante por 1-0 a Defensa y Justicia. Independiente de Avellaneda derrotó a domicilio por 2-1 a Argentinos Juniors.

Boca Juniors, flamante campeón de la Copa Sudamericana, será local ante Independiente Rivadavia el miércoles en el último cotejo de esta fase. Mientras que Gimnasia y Esgrima de La Plata recibirá a Newell’s Old Boys el lunes.

Los cruces ya confirmados por los cuartos de final a partido único son los que tendrán a Vélez ante Independiente y a Rosario Central ante Barracas.

FUENTE: AP