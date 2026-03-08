Argentina logra repatriar de los EAU a 248 de sus connacionales y programa vuelos para 168 más

En total son 416 los argentinos que pidieron salir del país emiratí, añadió Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, en la red social X, y anunció que “hay más vuelos programados para los próximos días” con el fin de evacuar al 40% restante.
Desde que Estados Unidos e Israel empezaron a atacar a Irán y éste respondió con ofensivas contra naciones cercanas, 630 argentinos solicitaron asistencia en la zona de conflicto, la mayoría de ellos en Israel, Qatar y los EAU.
“Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura posible”, añadió Quirno.
La cancillería argentina había informado sobre dos vuelos de Emirates Airlines que partirían el domingo y el lunes desde Dubái, con escalas en Río de Janeiro antes de llegar a Buenos Aires, en medio del cierre parcial del espacio aéreo y la alta demanda de pasajes en la región del conflicto.
Continúan las gestiones para repatriar al resto de los connacionales, dando preferencia a menores de edad y personas con problemas de salud, agregó.