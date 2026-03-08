americateve

Argentina logra repatriar de los EAU a 248 de sus connacionales y programa vuelos para 168 más

MONTEVIDEO (AP) — El gobierno de Argentina ha logrado repatriar a 248 connacionales desde los Emiratos Árabes Unidos, país que ha resultado afectado por el conflicto en Oriente Medio, informó el domingo el canciller de la nación sudamericana.

Esta fotografía del sábado 7 de marzo de 2026 muestra maletas de viajeros extranjeros varados por la guerra contra Irán, en una granja de un empresario indio, ahora convertida en refugio en Ajmán, cerca de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. (AP Foto/Altaf Qadri)
Esta fotografía del sábado 7 de marzo de 2026 muestra maletas de viajeros extranjeros varados por la guerra contra Irán, en una granja de un empresario indio, ahora convertida en refugio en Ajmán, cerca de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. (AP Foto/Altaf Qadri) AP

En total son 416 los argentinos que pidieron salir del país emiratí, añadió Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, en la red social X, y anunció que “hay más vuelos programados para los próximos días” con el fin de evacuar al 40% restante.

Desde que Estados Unidos e Israel empezaron a atacar a Irán y éste respondió con ofensivas contra naciones cercanas, 630 argentinos solicitaron asistencia en la zona de conflicto, la mayoría de ellos en Israel, Qatar y los EAU.

“Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura posible”, añadió Quirno.

La cancillería argentina había informado sobre dos vuelos de Emirates Airlines que partirían el domingo y el lunes desde Dubái, con escalas en Río de Janeiro antes de llegar a Buenos Aires, en medio del cierre parcial del espacio aéreo y la alta demanda de pasajes en la región del conflicto.

Continúan las gestiones para repatriar al resto de los connacionales, dando preferencia a menores de edad y personas con problemas de salud, agregó.

FUENTE: AP

