americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Argentina: leve aceleración de inflación en septiembre; se diluye proyección de un dígito mensual

BUENOS AIRES (AP) — La inflación en Argentina registró una leve aceleración en septiembre con una variación de 1,9% respecto al mes anterior, confirmando una tendencia fluctuante que desalienta la proyección del gobierno de Javier Milei de terminar el año con una medición de un dígito.

El Insituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), a cargo del reporte oficial, indicó el martes que los aumentos de los precios Estacionales (2,9%), como verduras, y de los precios Regulados (2,3%) —tarifas de gas, electricidad, salud privada— motorizaron el alza del costo de vida respecto al 1,7% registrado en agosto, la más baja en los últimos 14 meses.

En septiembre la variación interanual fue de 33,4% y acumula en el año 23,6%.

Con recortes y disciplina fiscal, Milei llevó la inflación del 300% cuando asumió en 2023 al 31,5% en 2025. Para este año, el mandatario ultraliberal había prometido una inflación mensual de un dígito a partir de agosto.

Sin embargo, la desaceleración de los precios no fue lineal en gran medida como consecuencia de factores externos, como la guerra en Medio Oriente, que impactaron en el costo de los combustibles y la energía.

“El tema de Ormuz no es trivial”, dijo Milei en una entrevista el lunes antes de conocerse el dato de inflación, en referencia al estrecho que es epicentro de la tensión entre Estados Unidos e Irán. “O sea, a usted le sube el precio a la energía, se le contrae la oferta. Al contraerse la oferta, con la misma cantidad de dinero que usted tiene, ¿qué le pasa? Y le sube el nivel de precios”.

Si bien Milei definió como “transitoria” esta dinámica inflacionaria, los analistas proyectan que al menos hasta marzo del año próximo la inflación mensual osilará entre 1,6% y 1,8%.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

El presidente Donald Trump escucha a Kimberly Guilfoyle en una recepción para celebrar el Día de la Independencia de Grecia en la Sala Este de la Casa Blanca, el 24 de marzo de 2025, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin, Archivo)

Trump pide la renuncia de Kimberly Guilfoyle como embajadora en Grecia tras denuncias de conducta indebida

Rescatan a balsero cubano en una diminuta balsa improvisada frente a Key Biscayne, en Miami

Rescatan a balsero cubano en una diminuta balsa improvisada frente a Key Biscayne, en Miami

Gente esperando a vuelos mientras un avión de American Airlines circula por la pista en el aeropuerto LaGuardia (LGA) en el barrio de Queens, Nueva York, el domingo 9 de noviembre de 2025. (AP Foto/Adam Gray)

AMERICAN AIRLINES ELIMINARÁ DOS VUELOS DIRECTOS DESDE MIAMI EN ENERO DE 2027: estos son los destinos afectados

CUBA NIEGA VÍNCULOS CON 90 CARGAMENTOS DE COMBUSTIBLE INCAUTADOS POR EEUU: ministro rechaza acusaciones

CUBA NIEGA VÍNCULOS CON 90 CARGAMENTOS DE COMBUSTIBLE INCAUTADOS POR EEUU: ministro rechaza acusaciones

Un hombre herido reúne sus pertenencias delante de su casa destruida en un ataque ruso en Járkiv, Ucrania, el domingo 11 de octubre de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko)

Kiev dice que Rusia sigue atacando instalaciones energéticas pese al "alto el fuego" de Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter