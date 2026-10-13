Argentina: leve aceleración de inflación en septiembre; se diluye proyección de un dígito mensual

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El Insituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), a cargo del reporte oficial, indicó el martes que los aumentos de los precios Estacionales (2,9%), como verduras, y de los precios Regulados (2,3%) —tarifas de gas, electricidad, salud privada— motorizaron el alza del costo de vida respecto al 1,7% registrado en agosto, la más baja en los últimos 14 meses.

En septiembre la variación interanual fue de 33,4% y acumula en el año 23,6%.

Con recortes y disciplina fiscal, Milei llevó la inflación del 300% cuando asumió en 2023 al 31,5% en 2025. Para este año, el mandatario ultraliberal había prometido una inflación mensual de un dígito a partir de agosto.

Sin embargo, la desaceleración de los precios no fue lineal en gran medida como consecuencia de factores externos, como la guerra en Medio Oriente, que impactaron en el costo de los combustibles y la energía.

“El tema de Ormuz no es trivial”, dijo Milei en una entrevista el lunes antes de conocerse el dato de inflación, en referencia al estrecho que es epicentro de la tensión entre Estados Unidos e Irán. “O sea, a usted le sube el precio a la energía, se le contrae la oferta. Al contraerse la oferta, con la misma cantidad de dinero que usted tiene, ¿qué le pasa? Y le sube el nivel de precios”.

Si bien Milei definió como “transitoria” esta dinámica inflacionaria, los analistas proyectan que al menos hasta marzo del año próximo la inflación mensual osilará entre 1,6% y 1,8%.

FUENTE: AP