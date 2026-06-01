Argentina inicia preparación para Mundial enfocada en recuperar a sus lesionados

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, a la izquierda, arriba junto a otros integrantes de su cuerpo técnico a Kansas City para el Mundial, Domingo 31 de mayo, 2026. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

El grueso de los futbolistas habían llegado al mediodía al hotel boutique Origin , ubicado cerca del centro de la ciudad del estado de Missouri, mientras Messi y otro grupo lo hizo en forma separada a última hora de la noche.

A puertas cerradas, el plantel Albiceleste empezará formalmente los entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center, situado a unos 20 minutos del hotel.

Los 10 días que restan para el puntapié inicial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni estará enfocado en recuperar a casi una decena de lesionados , entre ellos Messi y el guardameta titular.

El capitán Messi padece una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo y el desafío es que llegue en condiciones al debut contra Argelia el 16 de junio por el Grupo J, que completan Austria y Jordania.

El otro foco de preocupación es Martínez , quien llegó a la concentración procedente de Londres con la mano izquierda enyesada producto de una fractura del dedo anular de la mano izquierda atajando para Aston Villa en la final de la Liga Europa.

Por su parte, el zaguero Cristian Romero lleva dos meses de inactividad a causa de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha que sufrió a mediados de abril jugando para Tottenham. Los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel –autor del penal decisivo en la definición por esa vía ante Francia en 2002— y el volante Leandro Paredes arrastran lesiones musculares de distinto grado.

Nicolás Paz, delantero del Como italiano, también será evaluado por un golpe en la rodilla izquierda que lo obligó a ausentarse del último partido de la liga. Y el extremo Nicolás González, del Atlético Madrid, está recuperado de un desgarro, pero llega con poco rodaje.

Es poco probable que la mayoría de los jugadores mencionados disputen los amistosos ante Honduras e Islandia el 6 y 9 de junio, respectivamente.

Para evitar riesgos, Scaloni citó a seis futbolistas extra para los choques de fogeo: al arquero Santiago Beltrán y el extremo Joaquín Freitas (River Plate), los volantes Tomás Aranda (Boca Juniors) y Simón Escobar (Vélez Sarsfield); el zaguero Ignacio Ovando (Rosario Central) y el lateral Nicolás Capaldo (Hamburgo).

El entrenador ya vivió una situación similar en la previa a Qatar 2022 cuando con el plantel definido dio de baja a Joaquín Correa y Nicolás González por lesiones y debió llamar a Ángel Correa y Thiago Almada a pocos días del debut mundialista.

Scaloni tiene plazo hasta el debut mundialista para introducir cambios en la nómina de 26 jugadores citados.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP